Вице-премьер РФ Чернышенко наградил первого вице-губернатора ХМАО

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил правительственной наградой первого замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева, как одного из лучших руководителей цифровой трансформации по итогам 2023 года. Об этом сообщает сайт правительства России.
«По распоряжению Правительства объявлена благодарность за вклад в реализацию проектов цифровой трансформации отраслей экономики. […] Забозлаеву Алексею (правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры)», — указано на сайте правительства. Вместе с ним награды удостоились еще семь чиновников из регионов России.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО получил путинскую премию в Москве. Глава Мегиона Алексей Петриченко завоевал награду премии «Служение» в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности».
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