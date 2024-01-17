Развлечения Интересное В Златоусте изготовят медали к юбилею Ингушетии. Фото 18 января 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + К юбилею будет выпущено три тысячи медалей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «ТД „Златоуст“» (Челябинская область) изготовит медали к 100-летнему юбилею Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, будет выпущено три тысячи экземпляров. «К вековому юбилею образования государственности Ингушетии изготовят три тысячи памятных медалей. Конкурсы по созданию эскизов изделия прошли в 2023 году по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова», — отметили в правительстве республики. Эскиз Климатов утвердил в ноябре. Глава региона отметил, что ему понравилась лаконичность рисунка. «На тыльной стороне медали изображен ингушский герб, а на лицевой стороне — только юбилейные даты и классические символы Ингушетии в виде башни и гор. Медали будут вручаться всем, кто внес весомый вклад в становление и развитие нашей любимой Ингушетии», — отметил Калиматов. В настоящее время ими подготовлена смета расходов на изготовление юбилейных медалей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства республики. Ответственность за изготовление возложена на министерство нацполитики республики. Орган занимается выпуском памятных изделий: медалей, монет и марок. Подрядчик, «ТД „Златоуст“», производит медали, нагрудные знаки, значки и другую сувенирную продукцию более 15 лет. На лицевой стороне изображены классические символы Ингушетии в виде башни и гор Фото: сайт «Геральдика.ру» Компания «ТД „Златоуст“» (Челябинская область) изготовит медали к 100-летнему юбилею Ингушетии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, будет выпущено три тысячи экземпляров. «К вековому юбилею образования государственности Ингушетии изготовят три тысячи памятных медалей. Конкурсы по созданию эскизов изделия прошли в 2023 году по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова», — отметили в правительстве республики. Эскиз Климатов утвердил в ноябре. Глава региона отметил, что ему понравилась лаконичность рисунка. «На тыльной стороне медали изображен ингушский герб, а на лицевой стороне — только юбилейные даты и классические символы Ингушетии в виде башни и гор. Медали будут вручаться всем, кто внес весомый вклад в становление и развитие нашей любимой Ингушетии», — отметил Калиматов. В настоящее время ими подготовлена смета расходов на изготовление юбилейных медалей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства республики. Ответственность за изготовление возложена на министерство нацполитики республики. Орган занимается выпуском памятных изделий: медалей, монет и марок. Подрядчик, «ТД „Златоуст“», производит медали, нагрудные знаки, значки и другую сувенирную продукцию более 15 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям