В зоне проведения СВО погиб пермский гранатометчик Ильгиз Шарипов

18 января 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с погибшим прошла в местном доме культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Барда Пермского края проводили в последний путь 36-летнего гранатометчика Ильгиза Шарипова, погибшего в зоне проведения СВО. Церемония прощания с бойцом прошла в здании Бардымского центра культуры и досуга. «Ильгиз Илдусович родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую школу Перми, где получил качественное образование и воспитание. После срочной службы поступил на службу по контракту. Служил гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб 9 января 2024 года в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины», — сообщается на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что у погибшего осталась супруга. Проститься с бойцом пришли представители администрации Пермского края и муниципалитета, районного военкомата, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.

В селе Барда Пермского края проводили в последний путь 36-летнего гранатометчика Ильгиза Шарипова, погибшего в зоне проведения СВО. Церемония прощания с бойцом прошла в здании Бардымского центра культуры и досуга. «Ильгиз Илдусович родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую школу Перми, где получил качественное образование и воспитание. После срочной службы поступил на службу по контракту. Служил гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб 9 января 2024 года в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины», — сообщается на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что у погибшего осталась супруга. Проститься с бойцом пришли представители администрации Пермского края и муниципалитета, районного военкомата, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.