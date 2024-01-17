17 января 2024

В зоне проведения СВО погиб пермский гранатометчик Ильгиз Шарипов

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с погибшим прошла в местном доме культуры Фото:

В селе Барда Пермского края проводили в последний путь 36-летнего гранатометчика Ильгиза Шарипова, погибшего в зоне проведения СВО. Церемония прощания с бойцом прошла в здании Бардымского центра культуры и досуга.

«Ильгиз Илдусович родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую школу Перми, где получил качественное образование и воспитание. После срочной службы поступил на службу по контракту. Служил гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб 9 января 2024 года в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины», — сообщается на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что у погибшего осталась супруга. Проститься с бойцом пришли представители администрации Пермского края и муниципалитета, районного военкомата, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.

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В селе Барда Пермского края проводили в последний путь 36-летнего гранатометчика Ильгиза Шарипова, погибшего в зоне проведения СВО. Церемония прощания с бойцом прошла в здании Бардымского центра культуры и досуга. «Ильгиз Илдусович родился 9 апреля 1987 года. После окончания начальной школы поступил в кадетскую школу Перми, где получил качественное образование и воспитание. После срочной службы поступил на службу по контракту. Служил гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб 9 января 2024 года в ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины», — сообщается на официальной странице администрации Бардымского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что у погибшего осталась супруга. Проститься с бойцом пришли представители администрации Пермского края и муниципалитета, районного военкомата, депутаты, ветераны и представители общественных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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