Пермский завод, который делает кокс, заплатит миллионы за гибель сотрудницы

Пермский «Губахинский кокс» обязали выплатить 7 млн рублей за гибель сотрудницы
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Губахинский кокс и его окрестности. Екатеринбург, губахинский кокс, промышленность пермского края
Суд обязал предприятие выплатить семь миллионов рублей родственникам погибшей сотрудницы Фото:

На ОАО «Губахинский кокс» погибла сотрудница из-за нарушений работодателем требований охраны труда. Суд обязал выплатить родственникам семь млн рублей компенсации.

«Взысканию в пользу матери, супруга и несовершеннолетней дочери погибшей подлежит компенсация морального вреда в размере по 2 000 000 руб. в пользу каждого. В пользу родного брата потерпевшей — компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей» — сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми

Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. 29-летняя сотрудница работала на предприятии транспортерщиком. Во время уборки рабочего места ее руку и плечо защемило оборудованием. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

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На ОАО «Губахинский кокс» погибла сотрудница из-за нарушений работодателем требований охраны труда. Суд обязал выплатить родственникам семь млн рублей компенсации. «Взысканию в пользу матери, супруга и несовершеннолетней дочери погибшей подлежит компенсация морального вреда в размере по 2 000 000 руб. в пользу каждого. В пользу родного брата потерпевшей — компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей» — сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. 29-летняя сотрудница работала на предприятии транспортерщиком. Во время уборки рабочего места ее руку и плечо защемило оборудованием. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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