Пермский завод, который делает кокс, заплатит миллионы за гибель сотрудницы

На ОАО «Губахинский кокс» погибла сотрудница из-за нарушений работодателем требований охраны труда. Суд обязал выплатить родственникам семь млн рублей компенсации.
«Взысканию в пользу матери, супруга и несовершеннолетней дочери погибшей подлежит компенсация морального вреда в размере по 2 000 000 руб. в пользу каждого. В пользу родного брата потерпевшей — компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей» — сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми
Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. 29-летняя сотрудница работала на предприятии транспортерщиком. Во время уборки рабочего места ее руку и плечо защемило оборудованием. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.