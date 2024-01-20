Что известно про парня и девушку, задохнувшихся в машине под Ирбитом

Парень, который в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) задохнулся в машине вместе со своей девушкой, только начинал свою жизнь. Он учился в техникуме и недавно сдал на права. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего.
«Диме 18 лет было, он учился в Ирбитском аграрном техникуме. Он только сдал на права. Хороший парень», — рассказала знакомая погибшего корреспонденту.
Погибшей девушкой была 19-летняя Марина — подруга Дмитрия. По словам собеседницы агентства, она жила в общежитии в поселке Зайково, но сама, говорят местные жители, из Сухого Лога (Свердловская область). О девушке также отзываются положительно.
Дмитрия Дымшакова искали всем городом с 18 января. Позже выяснилось, что он и его девушка погибли, находясь в заведенной машине в закрытом гараже. По предварительной информации, они отравились выхлопными газами.
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