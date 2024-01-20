20 января 2024

Что известно про парня и девушку, задохнувшихся в машине под Ирбитом

Свердловчанин, задохнувшийся в машине с девушкой, только сдал на права
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, колесо, внедорожник, нива, niva
Задохнувшемуся в машине парню было 18 лет Фото:

Парень, который в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) задохнулся в машине вместе со своей девушкой, только начинал свою жизнь. Он учился в техникуме и недавно сдал на права. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего.

«Диме 18 лет было, он учился в Ирбитском аграрном техникуме. Он только сдал на права. Хороший парень», — рассказала знакомая погибшего корреспонденту.

Погибшей девушкой была 19-летняя Марина — подруга Дмитрия. По словам собеседницы агентства, она жила в общежитии в поселке Зайково, но сама, говорят местные жители, из Сухого Лога (Свердловская область). О девушке также отзываются положительно.

Дмитрия Дымшакова искали всем городом с 18 января. Позже выяснилось, что он и его девушка погибли, находясь в заведенной машине в закрытом гараже. По предварительной информации, они отравились выхлопными газами.

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Парень, который в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область) задохнулся в машине вместе со своей девушкой, только начинал свою жизнь. Он учился в техникуме и недавно сдал на права. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего. «Диме 18 лет было, он учился в Ирбитском аграрном техникуме. Он только сдал на права. Хороший парень», — рассказала знакомая погибшего корреспонденту. Погибшей девушкой была 19-летняя Марина — подруга Дмитрия. По словам собеседницы агентства, она жила в общежитии в поселке Зайково, но сама, говорят местные жители, из Сухого Лога (Свердловская область). О девушке также отзываются положительно. Дмитрия Дымшакова искали всем городом с 18 января. Позже выяснилось, что он и его девушка погибли, находясь в заведенной машине в закрытом гараже. По предварительной информации, они отравились выхлопными газами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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