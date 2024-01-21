В Пермском крае мэры получили особое задание, направленное на борьбу с наркоманией среди детей

В Пермском крае школьников и их родителей будут мотивировать проходить специальное тестирование, направленное на профилактику наркомании среди детей. Соответствующую работу поручено провести главам трех округов: Кудымкарского, Сивинского и Суксунского. Это следует из протокола заседания антинаркотической комиссии, которая проходила в декабре 2023 года под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Документ размещен на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья.
«Главам Кудымкарского, Сивинского муниципальных округов, Суксунского городского округа: провести информационно-разъяснительную кампанию с родителями (законными представителями) обучающихся, мотивационную работу с обучающимися образовательных организаций, направленную на снижение количества отказов от участия в социально-психологическом тестировании 2024—2025 годов», — сказано в протоколе. Аналогичную работу рекомендовано провести и руководителям вузов Пермского края.
Социально-психологическое тестирование направлено «на профилактику вовлечения в потребление наркотических средств и психотропных веществ» среди несовершеннолетних. Эта информация представлена в слайдах, подготовленных ГБУ Пермского края «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи». Презентация учреждения размещена в открытом доступе.
Ранее в краевом полицейском главке дали рекомендации родителям, которые, как отмечают в полиции, помогут уберечь ребенка от противоправных действий от совершения преступлений, связанных с наркотиками. Речь идет о доверительных отношениях между родителем и подростком. Как отмечают в региональном ГУ МВД, дети много времени проводят в интернете. Этим пользуются злоумышленники: они пытаются втянуть несовершеннолетних в наркобизнес путем переписки в соцсетях или мессенджерах.
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