В нескольких домах Нижневартовска отключат воду

23 января 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

В трех домах Нижневартовска отключат воду, чтобы устранить течь на водопроводе Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU С 09:00 до 12:00 23 января в трех домах Нижневартовска для произведения работ будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщили «Нижневартовские Коммунальные Системы». «Утром 23 января с 09:00 до 12:00 будет отключено водоснабжение. Причина: устранение течи на водопроводе по адресу: улица Ленина, 13», — написано в группе коммунальной службы «ВКонтакте». Отключение коснется домов на улицах: Ленина, 13 и Нефтяников, 13а, 15. Производитель работ: ООО «Нижневартовские Коммунальные Системы».

С 09:00 до 12:00 23 января в трех домах Нижневартовска для произведения работ будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщили «Нижневартовские Коммунальные Системы». «Утром 23 января с 09:00 до 12:00 будет отключено водоснабжение. Причина: устранение течи на водопроводе по адресу: улица Ленина, 13», — написано в группе коммунальной службы «ВКонтакте». Отключение коснется домов на улицах: Ленина, 13 и Нефтяников, 13а, 15. Производитель работ: ООО «Нижневартовские Коммунальные Системы».