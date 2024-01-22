В нескольких домах Нижневартовска отключат воду

В трех домах Нижневартовска отключат воду, чтобы устранить течь на водопроводе
С 09:00 до 12:00 23 января в трех домах Нижневартовска для произведения работ будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщили «Нижневартовские Коммунальные Системы».
«Утром 23 января с 09:00 до 12:00 будет отключено водоснабжение. Причина: устранение течи на водопроводе по адресу: улица Ленина, 13», — написано в группе коммунальной службы «ВКонтакте».
Отключение коснется домов на улицах: Ленина, 13 и Нефтяников, 13а, 15. Производитель работ: ООО «Нижневартовские Коммунальные Системы».
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