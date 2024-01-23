В Кремле оценили эффективность продажи валютной выручки

Песков: правительство обеспечивает стабильность экономики
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Правительство РФ делает хорошую работу, заявил Дмитрий Песков Фото:

Действия правительства России в области продажи валютной выручки экспортерами являются удачными. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продление мер по продаже валютной выручки экспортерами является прерогативой правительства. Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается ему хорошо. В целом и микро- и макроэкономика обеспечивают стабильность и являются хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс», — заявил Песков.

Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены, так как они способствуют стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Действия правительства России в области продажи валютной выручки экспортерами являются удачными. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Продление мер по продаже валютной выручки экспортерами является прерогативой правительства. Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается ему хорошо. В целом и микро- и макроэкономика обеспечивают стабильность и являются хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс», — заявил Песков. Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены, так как они способствуют стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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