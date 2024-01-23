В Кремле оценили эффективность продажи валютной выручки

Действия правительства России в области продажи валютной выручки экспортерами являются удачными. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Продление мер по продаже валютной выручки экспортерами является прерогативой правительства. Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается ему хорошо. В целом и микро- и макроэкономика обеспечивают стабильность и являются хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития со знаком плюс», — заявил Песков.
Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами будут продлены, так как они способствуют стабилизации внутреннего валютного рынка благодаря достаточному уровню валютной ликвидности. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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