Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

Блогер Елена Блиновская, которую накануне поместили в СИЗО Москвы, содержится в карантинной камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6. Она рассчитана на содержание 20 человек», — рассказал Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что вскоре Блиновскую переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник.
Авторы telegrtam-канала Shot писали, что Блиновскую при переводе в женский изолятор №6 «Печатники» заставят мыть полы и быть «как все». Они ссылались на свой источник внутри колонии. Блиновскую направили в СИЗО 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.
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