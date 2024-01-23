Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

23 января 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру изолятора, уточнил Алексей Мельников Фото: П/с Замоскворецкого суда/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская, которую накануне поместили в СИЗО Москвы, содержится в карантинной камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6. Она рассчитана на содержание 20 человек», — рассказал Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что вскоре Блиновскую переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник. Авторы telegrtam-канала Shot писали, что Блиновскую при переводе в женский изолятор №6 «Печатники» заставят мыть полы и быть «как все». Они ссылались на свой источник внутри колонии. Блиновскую направили в СИЗО 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.

Блогер Елена Блиновская, которую накануне поместили в СИЗО Москвы, содержится в карантинной камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6. Она рассчитана на содержание 20 человек», — рассказал Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что вскоре Блиновскую переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник. Авторы telegrtam-канала Shot писали, что Блиновскую при переводе в женский изолятор №6 «Печатники» заставят мыть полы и быть «как все». Они ссылались на свой источник внутри колонии. Блиновскую направили в СИЗО 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.