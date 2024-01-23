Блиновскую поместили на карантин в СИЗО-6 в Москве

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Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру изолятора, уточнил Алексей Мельников Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Блогер Елена Блиновская, которую накануне поместили в СИЗО Москвы, содержится в карантинной камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6. Она рассчитана на содержание 20 человек», — рассказал Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что вскоре Блиновскую переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник.

Авторы telegrtam-канала Shot писали, что Блиновскую при переводе в женский изолятор №6 «Печатники» заставят мыть полы и быть «как все». Они ссылались на свой источник внутри колонии. Блиновскую направили в СИЗО 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.

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Блогер Елена Блиновская, которую накануне поместили в СИЗО Москвы, содержится в карантинной камере. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Елена Блиновская пока содержится в обычной карантинной камере в СИЗО-6. Она рассчитана на содержание 20 человек», — рассказал Алексей Мельников в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что вскоре Блиновскую переведут в обычную камеру, где есть телевизор, холодильник и чайник. Авторы telegrtam-канала Shot писали, что Блиновскую при переводе в женский изолятор №6 «Печатники» заставят мыть полы и быть «как все». Они ссылались на свой источник внутри колонии. Блиновскую направили в СИЗО 22 января. Она обвиняется в неуплате налогов и нарушении домашнего ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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