Пермяк несколько месяцев избивал свою возлюбленную и пасынка

23 января 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

За побои пермяк предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Чердынского округа Пермского края несколько месяцев истязал свою сожительницу и ее 10-летнего сына. Перед тем, как начать мучить своих близких, пермяк пил алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 33-летний обвиняемый и его 41-летняя сожительница жили вместе и воспитывали 10-летнего сына женщины. С середины апреля по 4 октября 2023 года пермяк систематически напивался и избивал свою возлюбленную и пасынка. Помимо побоев, мужчина предпринимал по отношению к потерпевшим иные насильственные действия, которые можно охарактеризовать как истязание», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Сейчас следственные действия завершены, дело направлено на рассмотрение в суд. Пермяку грозит до семи лет лишения свободы.

Житель Чердынского округа Пермского края несколько месяцев истязал свою сожительницу и ее 10-летнего сына. Перед тем, как начать мучить своих близких, пермяк пил алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 33-летний обвиняемый и его 41-летняя сожительница жили вместе и воспитывали 10-летнего сына женщины. С середины апреля по 4 октября 2023 года пермяк систематически напивался и избивал свою возлюбленную и пасынка. Помимо побоев, мужчина предпринимал по отношению к потерпевшим иные насильственные действия, которые можно охарактеризовать как истязание», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Сейчас следственные действия завершены, дело направлено на рассмотрение в суд. Пермяку грозит до семи лет лишения свободы.