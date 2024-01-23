Пермяк несколько месяцев избивал свою возлюбленную и пасынка

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За побои пермяк предстанет перед судом Фото:

Житель Чердынского округа Пермского края несколько месяцев истязал свою сожительницу и ее 10-летнего сына. Перед тем, как начать мучить своих близких, пермяк пил алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 33-летний обвиняемый и его 41-летняя сожительница жили вместе и воспитывали 10-летнего сына женщины. С середины апреля по 4 октября 2023 года пермяк систематически напивался и избивал свою возлюбленную и пасынка. Помимо побоев, мужчина предпринимал по отношению к потерпевшим иные насильственные действия, которые можно охарактеризовать как истязание», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Сейчас следственные действия завершены, дело направлено на рассмотрение в суд. Пермяку грозит до семи лет лишения свободы.

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Житель Чердынского округа Пермского края несколько месяцев истязал свою сожительницу и ее 10-летнего сына. Перед тем, как начать мучить своих близких, пермяк пил алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 33-летний обвиняемый и его 41-летняя сожительница жили вместе и воспитывали 10-летнего сына женщины. С середины апреля по 4 октября 2023 года пермяк систематически напивался и избивал свою возлюбленную и пасынка. Помимо побоев, мужчина предпринимал по отношению к потерпевшим иные насильственные действия, которые можно охарактеризовать как истязание», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Сейчас следственные действия завершены, дело направлено на рассмотрение в суд. Пермяку грозит до семи лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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