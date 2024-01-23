Котировки челябинского «Мечела» оказались в лидерах по снижению

24 января 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Котировки упали на фоне новости о возможном повышении налога на доход «Мечела» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Котировки челябинского «Мечела» 23 января были в лидерах по снижению (-1,8%) после новости об увеличении налога на доходы предприятий (НДПИ) для угля. Об этом сообщает издание биржевых новостей. «Котировки „Распадской“ и „Мечела“ сегодня (23 января — прим. URA.RU) в лидерах снижения (-3,5% и -1,8% соответственно) на фоне новости о том, что Минфин РФ рассматривает увеличение НДПИ для угля», — пишет Smartlab.news. Минфин РФ не исключает возможность увеличения НДПИ для угольной отрасли, чтобы компенсировать убытки бюджета из-за отмены экспортной пошлины на уголь. Точные детали пока не ясны. Акции холдинга «Мечел» Игоря Зюзина обновили максимум на Московской бирже с 2011 года. Это произошло в конце октября 2023 года. Как заметили аналитики российского брокера, за месяц ценные бумаги прибавили 40% своей цены и достигли уровня 269 рублей за бумагу. На стоимости позитивно сказалось мировое соглашение, заключенное между «Мечелом» и «Газпромбанком», отметили специалисты.

Котировки челябинского «Мечела» 23 января были в лидерах по снижению (-1,8%) после новости об увеличении налога на доходы предприятий (НДПИ) для угля. Об этом сообщает издание биржевых новостей. «Котировки „Распадской“ и „Мечела“ сегодня (23 января — прим. URA.RU) в лидерах снижения (-3,5% и -1,8% соответственно) на фоне новости о том, что Минфин РФ рассматривает увеличение НДПИ для угля», — пишет Smartlab.news. Минфин РФ не исключает возможность увеличения НДПИ для угольной отрасли, чтобы компенсировать убытки бюджета из-за отмены экспортной пошлины на уголь. Точные детали пока не ясны. Акции холдинга «Мечел» Игоря Зюзина обновили максимум на Московской бирже с 2011 года. Это произошло в конце октября 2023 года. Как заметили аналитики российского брокера, за месяц ценные бумаги прибавили 40% своей цены и достигли уровня 269 рублей за бумагу. На стоимости позитивно сказалось мировое соглашение, заключенное между «Мечелом» и «Газпромбанком», отметили специалисты.