23 января 2024

В Перми бизнесмен из Нидерландов займется производством молока

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма
Основной сферой деятельности новой компании является производство коровьего молока Фото:

В Пермском крае предприниматель из Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис совместно с бизнес-партнерами зарегистрировал компанию «Юстем». Ее основной деятельностью является производство сырого коровьего молока.

«ООО „Юстем“ создано в Перми 27 декабря. Уставный капитал предприятия составляет пять миллионов рублей. Тер Хаар Маартен Корнелис получил в нем 49% долей. Еще 39% принадлежат Татьяне Узловской. По 6% числятся за предпринимателями Юлией Тарантиной и Еленой Добрянской. Профиль деятельности компании — производство коровьего молока», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

По информации издания, предприниматель из Голландии в Пермском крае занимается бизнесом с 2021 года. Тогда он учредил в селе Култаево ООО «Еврофармконсалт». Профиль этой компании — услуги животноводства. В мае 2023 года Тер Хаар Маартен Корнелис зарегистрировал в Перми ООО «Еврофармтрейд», работающее в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

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В Пермском крае предприниматель из Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис совместно с бизнес-партнерами зарегистрировал компанию «Юстем». Ее основной деятельностью является производство сырого коровьего молока. «ООО „Юстем“ создано в Перми 27 декабря. Уставный капитал предприятия составляет пять миллионов рублей. Тер Хаар Маартен Корнелис получил в нем 49% долей. Еще 39% принадлежат Татьяне Узловской. По 6% числятся за предпринимателями Юлией Тарантиной и Еленой Добрянской. Профиль деятельности компании — производство коровьего молока», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». По информации издания, предприниматель из Голландии в Пермском крае занимается бизнесом с 2021 года. Тогда он учредил в селе Култаево ООО «Еврофармконсалт». Профиль этой компании — услуги животноводства. В мае 2023 года Тер Хаар Маартен Корнелис зарегистрировал в Перми ООО «Еврофармтрейд», работающее в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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