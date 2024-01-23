В Перми бизнесмен из Нидерландов займется производством молока

24 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Основной сферой деятельности новой компании является производство коровьего молока Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае предприниматель из Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис совместно с бизнес-партнерами зарегистрировал компанию «Юстем». Ее основной деятельностью является производство сырого коровьего молока. «ООО „Юстем“ создано в Перми 27 декабря. Уставный капитал предприятия составляет пять миллионов рублей. Тер Хаар Маартен Корнелис получил в нем 49% долей. Еще 39% принадлежат Татьяне Узловской. По 6% числятся за предпринимателями Юлией Тарантиной и Еленой Добрянской. Профиль деятельности компании — производство коровьего молока», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». По информации издания, предприниматель из Голландии в Пермском крае занимается бизнесом с 2021 года. Тогда он учредил в селе Култаево ООО «Еврофармконсалт». Профиль этой компании — услуги животноводства. В мае 2023 года Тер Хаар Маартен Корнелис зарегистрировал в Перми ООО «Еврофармтрейд», работающее в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

В Пермском крае предприниматель из Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис совместно с бизнес-партнерами зарегистрировал компанию «Юстем». Ее основной деятельностью является производство сырого коровьего молока. «ООО „Юстем“ создано в Перми 27 декабря. Уставный капитал предприятия составляет пять миллионов рублей. Тер Хаар Маартен Корнелис получил в нем 49% долей. Еще 39% принадлежат Татьяне Узловской. По 6% числятся за предпринимателями Юлией Тарантиной и Еленой Добрянской. Профиль деятельности компании — производство коровьего молока», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». По информации издания, предприниматель из Голландии в Пермском крае занимается бизнесом с 2021 года. Тогда он учредил в селе Култаево ООО «Еврофармконсалт». Профиль этой компании — услуги животноводства. В мае 2023 года Тер Хаар Маартен Корнелис зарегистрировал в Перми ООО «Еврофармтрейд», работающее в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.