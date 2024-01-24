Пермяк на трассе уходил от полиции, а попал в реанимацию и колонию

Жителя Перми приговорили к 10 годам колонии-поселения за смертельное ДТП, которое он устроил на федеральной трассе, уходя от полиции. В аварии погибли два человека, а сам виновник тогда угодил в реанимацию. Подробности происшествия рассказали в суде.
«„ВАЗ-21120“ без государственных регистрационных знаков, двигался в сторону Нытвы. Требование остановиться водитель проигнорировал, поэтому полицейские начали преследовать нарушителя. Неожиданно тот развернулся и помчался уже в направлении Перми, не обращая внимания на запрещающие знаки и соблюдение скоростного режима. В результате очередного опасного обгона „двенадцатая“ вылетела на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с „ВАЗ-21140“. Молодой водитель „четырнадцатой“ и его мама погибли на месте», — говорится на сайте городского суда Краснокамска, который рассматривал дело.
Виновника аварии доставили в реанимацию. Позже он признал вину в случившемся. Суд приговорил его к 10 годам заключения в колонии-поселении.
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