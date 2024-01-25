«Сургутнефтегаз» переходит на китайский автопром

26 января 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

«Сургутнефтегаз» обновляет автопарк Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Сургутнефтегаз» обновляет автопарк, заменяя японские и европейские автомобили на машины китайских производителей. Сотрудник предприятия поделился с агентством, что компания закупает технику из КНР. «„Сургутнефтегаз“ начал активно закупать китайские машины. Раньше брали „Тойоты“, „Ниссаны“, „Фольксвагены“, „Митсубиши“, а сейчас приобретают пробные партии внедорожников из Китая: EXEED, TANK. Активно меняют на „китайцев“ и спецтехнику», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» подчеркнули, что обновление автопарка идет не только за счет китайской техники. «Автопарк компании обновляется, но неверно говорить, что исключительно за счет китайского автопрома. „Сургутнефтегаз“ рассматривает разные возможности обновления техники без ущерба производству. Это непростой вопрос, который сейчас решается», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» работники жалуются, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет. За отказ покупать недостающие детали сотрудников лишают премии.

«Сургутнефтегаз» обновляет автопарк, заменяя японские и европейские автомобили на машины китайских производителей. Сотрудник предприятия поделился с агентством, что компания закупает технику из КНР. «„Сургутнефтегаз“ начал активно закупать китайские машины. Раньше брали „Тойоты“, „Ниссаны“, „Фольксвагены“, „Митсубиши“, а сейчас приобретают пробные партии внедорожников из Китая: EXEED, TANK. Активно меняют на „китайцев“ и спецтехнику», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» подчеркнули, что обновление автопарка идет не только за счет китайской техники. «Автопарк компании обновляется, но неверно говорить, что исключительно за счет китайского автопрома. „Сургутнефтегаз“ рассматривает разные возможности обновления техники без ущерба производству. Это непростой вопрос, который сейчас решается», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» работники жалуются, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет. За отказ покупать недостающие детали сотрудников лишают премии.