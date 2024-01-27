Матвиенко решила позаботиться о Путине

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пообещала подарить перчатки на 23 февраля для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола „Ленинград“ в Санкт-Петербурге», — передает канал. Как заявила председатель Совфеда, она переживает, что глава России в морозы ходит без шапки и перчаток.
Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Матвиенко во время встречи с Путиным пообещала подарить ему перчатки. Позже она добавила, что президенту нужно беречь свое здоровье, потому что оно — здоровье всей нации.
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