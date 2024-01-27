Матвиенко решила позаботиться о Путине

Матвиенко заявила, что подарит Путину перчатки на 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
По словам Матвиенко, она переживает, что Путин ходит без перчаток и шапки на морозе Фото:

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пообещала подарить перчатки на 23 февраля для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола „Ленинград“ в Санкт-Петербурге», — передает канал. Как заявила председатель Совфеда, она переживает, что глава России в морозы ходит без шапки и перчаток.

Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Матвиенко во время встречи с Путиным пообещала подарить ему перчатки. Позже она добавила, что президенту нужно беречь свое здоровье, потому что оно — здоровье всей нации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пообещала подарить перчатки на 23 февраля для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола „Ленинград“ в Санкт-Петербурге», — передает канал. Как заявила председатель Совфеда, она переживает, что глава России в морозы ходит без шапки и перчаток. Ранее журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором Матвиенко во время встречи с Путиным пообещала подарить ему перчатки. Позже она добавила, что президенту нужно беречь свое здоровье, потому что оно — здоровье всей нации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...