На рекультивацию самой большой свалки Перми потратят 2.8 млрд рублей

Пермский мусорный полигон «Софроны» планируют закрыть к 2029 году. Власти Перми обещают построить крупный комплекс по переработке мусора прежде, чем вывести из эксплуатации главную свалку города — сообщает ИА «Текст».
«На рекультивацию участка планируется направить 2,8 миллиарда рублей из внебюджетного источника. Это мероприятие предусматривает программа по обращению с отходами в Пермском крае», — сообщает информагентство.
Для решения «мусорного» вопроса планируют привлечь 4.7 млрд руб. инвестиций. На эти средства построят комплексы по переработке отходов и производства биогаза из мусора. Когда работы будут завершены из эксплуатации выведут полигон «Сафроново». На крупнейшую свалку Перми мусор свозят уже 49 лет.
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