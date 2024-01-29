29 января 2024
28 января 2024

Власти района ХМАО выделят допсредства на вывоз снега из-за прогноза синоптиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, уборка снега, трактор, жкх, автомобиль, движение, дорога
Власти района помогут поселениям справиться с обильными снегопадами Фото:

В Советском районе ХМАО из-за обильных снегопадов, которые по прогнозам синоптиков регион ждут в феврале, планируется допфинансирование всем поселениям для своевременного вывоза снега. Об этом в соцсети рассказал глава района Евгений Буренков.

«Учитывая текущую обстановку и прогнозы по осадкам на февраль, администрацией Советского района планируется оказать финансовую помощь всем поселениям для обеспечения вывоза снежных масс», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Вопрос обсуждался на совещании с главами поселений.

Также были выявлены недостатки в обслуживании дорог в сторону Таежного и Агириша. Здесь некачественно и с задержками происходит очистка и вывоз снега. Поручено решить проблему с подрядчиком.

Проблемы с уборкой снега наблюдаются и в других городах округа. В Нижневартовске горожане жалуются на завалы снега. Мэр города Дмитрий Кощенко дал указание дорожным и коммунальным службам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привести город в порядок.

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В Советском районе ХМАО из-за обильных снегопадов, которые по прогнозам синоптиков регион ждут в феврале, планируется допфинансирование всем поселениям для своевременного вывоза снега. Об этом в соцсети рассказал глава района Евгений Буренков. «Учитывая текущую обстановку и прогнозы по осадкам на февраль, администрацией Советского района планируется оказать финансовую помощь всем поселениям для обеспечения вывоза снежных масс», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Вопрос обсуждался на совещании с главами поселений. Также были выявлены недостатки в обслуживании дорог в сторону Таежного и Агириша. Здесь некачественно и с задержками происходит очистка и вывоз снега. Поручено решить проблему с подрядчиком. Проблемы с уборкой снега наблюдаются и в других городах округа. В Нижневартовске горожане жалуются на завалы снега. Мэр города Дмитрий Кощенко дал указание дорожным и коммунальным службам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привести город в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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