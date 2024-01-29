Власти района ХМАО выделят допсредства на вывоз снега из-за прогноза синоптиков

В Советском районе ХМАО из-за обильных снегопадов, которые по прогнозам синоптиков регион ждут в феврале, планируется допфинансирование всем поселениям для своевременного вывоза снега. Об этом в соцсети рассказал глава района Евгений Буренков.
«Учитывая текущую обстановку и прогнозы по осадкам на февраль, администрацией Советского района планируется оказать финансовую помощь всем поселениям для обеспечения вывоза снежных масс», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Вопрос обсуждался на совещании с главами поселений.
Также были выявлены недостатки в обслуживании дорог в сторону Таежного и Агириша. Здесь некачественно и с задержками происходит очистка и вывоз снега. Поручено решить проблему с подрядчиком.
Проблемы с уборкой снега наблюдаются и в других городах округа. В Нижневартовске горожане жалуются на завалы снега. Мэр города Дмитрий Кощенко дал указание дорожным и коммунальным службам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привести город в порядок.
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