Власти района ХМАО выделят допсредства на вывоз снега из-за прогноза синоптиков

30 января 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Власти района помогут поселениям справиться с обильными снегопадами Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Советском районе ХМАО из-за обильных снегопадов, которые по прогнозам синоптиков регион ждут в феврале, планируется допфинансирование всем поселениям для своевременного вывоза снега. Об этом в соцсети рассказал глава района Евгений Буренков. «Учитывая текущую обстановку и прогнозы по осадкам на февраль, администрацией Советского района планируется оказать финансовую помощь всем поселениям для обеспечения вывоза снежных масс», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Вопрос обсуждался на совещании с главами поселений. Также были выявлены недостатки в обслуживании дорог в сторону Таежного и Агириша. Здесь некачественно и с задержками происходит очистка и вывоз снега. Поручено решить проблему с подрядчиком. Проблемы с уборкой снега наблюдаются и в других городах округа. В Нижневартовске горожане жалуются на завалы снега. Мэр города Дмитрий Кощенко дал указание дорожным и коммунальным службам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привести город в порядок.

В Советском районе ХМАО из-за обильных снегопадов, которые по прогнозам синоптиков регион ждут в феврале, планируется допфинансирование всем поселениям для своевременного вывоза снега. Об этом в соцсети рассказал глава района Евгений Буренков. «Учитывая текущую обстановку и прогнозы по осадкам на февраль, администрацией Советского района планируется оказать финансовую помощь всем поселениям для обеспечения вывоза снежных масс», — сообщил Буренков в своем telegram-канале. Вопрос обсуждался на совещании с главами поселений. Также были выявлены недостатки в обслуживании дорог в сторону Таежного и Агириша. Здесь некачественно и с задержками происходит очистка и вывоз снега. Поручено решить проблему с подрядчиком. Проблемы с уборкой снега наблюдаются и в других городах округа. В Нижневартовске горожане жалуются на завалы снега. Мэр города Дмитрий Кощенко дал указание дорожным и коммунальным службам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и привести город в порядок.