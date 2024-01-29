29 января 2024

В Челябинской области стрелков требуется в четыре раза больше, чем врачей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, лечение, здоровье, медицина, больница, медики, врачи
В регионе сохраняется высокая востребованность медиков Фото:

В Челябинской области коэффициент востребованности стрелков по итогам 2023 года достиг 473,5, врачей — 98,4. Невостребованными остаются бухгалтеры, юристы и экономисты, сообщили 30 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП).

«В 2023 году наиболее востребованными рабочими оказались стрелки с коэффициентом востребованности, равным 473,5; шлифовщики (289) и слесари по сборке металлоконструкций (287). Дефицит кадров выявлен и среди служащих: врачей (98,4); инженеров-программистов (86) и врачей-хирургов (72)», — уточнили в пресс-службе.

Низко востребованными оказались профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6) и экономиста (0,5). Анализ КСП показал, что за 2023 год увеличился дефицит специалистов в производственных отраслях. В регионе также сохраняется нехватка специалистов в сфере здравоохранения.

За 2023 год увеличилось количество востребованных профессий
За 2023 год увеличилось количество востребованных профессий

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В Челябинской области коэффициент востребованности стрелков по итогам 2023 года достиг 473,5, врачей — 98,4. Невостребованными остаются бухгалтеры, юристы и экономисты, сообщили 30 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП). «В 2023 году наиболее востребованными рабочими оказались стрелки с коэффициентом востребованности, равным 473,5; шлифовщики (289) и слесари по сборке металлоконструкций (287). Дефицит кадров выявлен и среди служащих: врачей (98,4); инженеров-программистов (86) и врачей-хирургов (72)», — уточнили в пресс-службе. Низко востребованными оказались профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6) и экономиста (0,5). Анализ КСП показал, что за 2023 год увеличился дефицит специалистов в производственных отраслях. В регионе также сохраняется нехватка специалистов в сфере здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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