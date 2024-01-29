В Челябинской области коэффициент востребованности стрелков по итогам 2023 года достиг 473,5, врачей — 98,4. Невостребованными остаются бухгалтеры, юристы и экономисты, сообщили 30 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП).
«В 2023 году наиболее востребованными рабочими оказались стрелки с коэффициентом востребованности, равным 473,5; шлифовщики (289) и слесари по сборке металлоконструкций (287). Дефицит кадров выявлен и среди служащих: врачей (98,4); инженеров-программистов (86) и врачей-хирургов (72)», — уточнили в пресс-службе.
Низко востребованными оказались профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6) и экономиста (0,5). Анализ КСП показал, что за 2023 год увеличился дефицит специалистов в производственных отраслях. В регионе также сохраняется нехватка специалистов в сфере здравоохранения.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.