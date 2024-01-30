Курганец попался на браконьерстве полицейским из ХМАО

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Полиция нашла на месте охоты улики преступления Фото:

ХМАО полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в отношении жителя Курганской области. Информация о незаконной охоте поступила от сотрудников окружного природнадзора, сообщили URA.RU в управлении МВД по ХМАО.

«В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам округа причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

У мужчины изъяты ружье, патроны и части туши лося. Разрешения на охоту у подозреваемого не было. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО устроил облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Рейдовые мероприятия проходили с конца сентября по конец октября 2023 года.

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ХМАО полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в отношении жителя Курганской области. Информация о незаконной охоте поступила от сотрудников окружного природнадзора, сообщили URA.RU в управлении МВД по ХМАО. «В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам округа причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. У мужчины изъяты ружье, патроны и части туши лося. Разрешения на охоту у подозреваемого не было. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО устроил облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Рейдовые мероприятия проходили с конца сентября по конец октября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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