Курганец попался на браконьерстве полицейским из ХМАО

30 января 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Полиция нашла на месте охоты улики преступления Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ХМАО полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в отношении жителя Курганской области. Информация о незаконной охоте поступила от сотрудников окружного природнадзора, сообщили URA.RU в управлении МВД по ХМАО. «В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам округа причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. У мужчины изъяты ружье, патроны и части туши лося. Разрешения на охоту у подозреваемого не было. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО устроил облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Рейдовые мероприятия проходили с конца сентября по конец октября 2023 года.

ХМАО полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в отношении жителя Курганской области. Информация о незаконной охоте поступила от сотрудников окружного природнадзора, сообщили URA.RU в управлении МВД по ХМАО. «В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам округа причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. У мужчины изъяты ружье, патроны и части туши лося. Разрешения на охоту у подозреваемого не было. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО устроил облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Рейдовые мероприятия проходили с конца сентября по конец октября 2023 года.