Курганец попался на браконьерстве полицейским из ХМАО

ХМАО полиция возбудила уголовное дело о браконьерстве в отношении жителя Курганской области. Информация о незаконной охоте поступила от сотрудников окружного природнадзора, сообщили URA.RU в управлении МВД по ХМАО.
«В ходе отработки информации на месте происшествия следственно-оперативной группой обнаружены останки одного животного (шкуры, внутренности). Природнадзором Югры установлено, что жертвой стал лось, а биологическим ресурсам округа причинен ущерб в размере 240 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
У мужчины изъяты ружье, патроны и части туши лося. Разрешения на охоту у подозреваемого не было. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО устроил облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Рейдовые мероприятия проходили с конца сентября по конец октября 2023 года.
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