Депутат Госдумы попросил Куйвашева найти и наградить мальчика-героя «из Екатеринбурга»

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев — родом свердловчанин — написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву. Он предложил найти и наградить мальчика, который вместе с собакой спас старушку-инвалида на рельсах. Ранее видео с поступком ребенка завирусилось в Сети, и многие, в том числе Гусев, посчитали, что парень-герой из Екатеринбурга.
«Вся Россия видела кадры, как мальчик с собакой героически спасли бабушку-инвалида в Екатеринбурге. <…> Предлагаю разыскать героя и наградить за проявленную смекалку и неравнодушие», — сказано в обращении Гусева. Копия имеется в распоряжении агентства.
Между тем многие комментаторы и участники всевозможных сообществ обратили внимание, что местом событий, вероятно, является вовсе не Екатеринбург, а Киев. Знатоки указали на множество несоответствий, а главным аргументом назвали забор на остановке с киевским гербом.
«Да, есть информация в комментариях, что якобы мальчик из Киева, поэтому мы пока пытаемся разобраться и понять, откуда он. Если ребенок окажется с Украины, это не умалит его достоинств. Парень проявил не просто смекалку, но и доброе, уважительное отношение к старшему поколению. В какой бы точке мира не находился этот мальчик, он достоин и похвалы, и медали, и подарка, и грамоты», — прокомментировали в пресс-службе депутата.
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