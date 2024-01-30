Депутат Госдумы попросил Куйвашева найти и наградить мальчика-героя «из Екатеринбурга»

Депутат Госдумы Гусев предложил наградить мальчика-героя «из Екатеринбурга»

30 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Депутата Дмитрия Гусева поступок мальчика не оставил равнодушным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев — родом свердловчанин — написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву. Он предложил найти и наградить мальчика, который вместе с собакой спас старушку-инвалида на рельсах. Ранее видео с поступком ребенка завирусилось в Сети, и многие, в том числе Гусев, посчитали, что парень-герой из Екатеринбурга. «Вся Россия видела кадры, как мальчик с собакой героически спасли бабушку-инвалида в Екатеринбурге. <…> Предлагаю разыскать героя и наградить за проявленную смекалку и неравнодушие», — сказано в обращении Гусева. Копия имеется в распоряжении агентства. Между тем многие комментаторы и участники всевозможных сообществ обратили внимание, что местом событий, вероятно, является вовсе не Екатеринбург, а Киев. Знатоки указали на множество несоответствий, а главным аргументом назвали забор на остановке с киевским гербом. «Да, есть информация в комментариях, что якобы мальчик из Киева, поэтому мы пока пытаемся разобраться и понять, откуда он. Если ребенок окажется с Украины, это не умалит его достоинств. Парень проявил не просто смекалку, но и доброе, уважительное отношение к старшему поколению. В какой бы точке мира не находился этот мальчик, он достоин и похвалы, и медали, и подарка, и грамоты», — прокомментировали в пресс-службе депутата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев — родом свердловчанин — написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву. Он предложил найти и наградить мальчика, который вместе с собакой спас старушку-инвалида на рельсах. Ранее видео с поступком ребенка завирусилось в Сети, и многие, в том числе Гусев, посчитали, что парень-герой из Екатеринбурга. «Вся Россия видела кадры, как мальчик с собакой героически спасли бабушку-инвалида в Екатеринбурге. <…> Предлагаю разыскать героя и наградить за проявленную смекалку и неравнодушие», — сказано в обращении Гусева. Копия имеется в распоряжении агентства. Между тем многие комментаторы и участники всевозможных сообществ обратили внимание, что местом событий, вероятно, является вовсе не Екатеринбург, а Киев. Знатоки указали на множество несоответствий, а главным аргументом назвали забор на остановке с киевским гербом. «Да, есть информация в комментариях, что якобы мальчик из Киева, поэтому мы пока пытаемся разобраться и понять, откуда он. Если ребенок окажется с Украины, это не умалит его достоинств. Парень проявил не просто смекалку, но и доброе, уважительное отношение к старшему поколению. В какой бы точке мира не находился этот мальчик, он достоин и похвалы, и медали, и подарка, и грамоты», — прокомментировали в пресс-службе депутата.