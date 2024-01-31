Из тюменской полиции уволился высокопоставленный силовик

Заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов ушел в отставку

Максим Ежов был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тюменской области в марте 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель начальника УМВД по Тюменской области Максим Ежов оставил должность в связи с выходом на пенсию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«В ближайшее время Максим Ежов будет официально уволен из УМВД по Тюменской области. Вопрос по нему уже решен. Причина отставки — выход на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По некоторым данным, сейчас Ежов находится в отпуске. «Максим Александрович уйдет на пенсию сразу после выхода из отпуска», — пояснил инсайдер URA.RU.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что вся актуальная информация о руководящем составе полиции размещена на официальном сайте ведомства. Там Ежов по-прежнему значится заместителем начальника тюменского главка.

Ранее агентство писало о том, что в ноябре 2023 года начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Алексей Похиленко оставил должность. Также отставку прочат главе областной Госавтоинспекции Андрею Миллеру.