Среди 195 пленных, которых Украина вернула России, были свердловчане

Количество военнослужащих из Свердловской области уточняется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России днем 31 января, есть и жители Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Свердловчане есть. Их число сейчас уточняется», — рассказала Мерзлякова.
Минобороны РФ удалось вернуть солдат в результате переговоров с властями Украины. В обмен им передали 195 украинских солдат.
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