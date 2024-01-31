Среди 195 пленных, которых Украина вернула России, были свердловчане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Количество военнослужащих из Свердловской области уточняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России днем 31 января, есть и жители Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Свердловчане есть. Их число сейчас уточняется», — рассказала Мерзлякова.

Минобороны РФ удалось вернуть солдат в результате переговоров с властями Украины. В обмен им передали 195 украинских солдат.

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В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России днем 31 января, есть и жители Свердловской области. Об этом URA.RU рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Свердловчане есть. Их число сейчас уточняется», — рассказала Мерзлякова. Минобороны РФ удалось вернуть солдат в результате переговоров с властями Украины. В обмен им передали 195 украинских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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