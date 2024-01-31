31 января 2024

Пермяк отсудил у «М-Видео» сотни тысяч рублей за бракованную стиральную машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Образовательная инфраструктура корпорации ВСМПО-АВИСМА. Свердловская область, Верхняя Салда, стирка, стиральная машина
У стиральной машины не работала одна из кнопок Фото:

Житель Губахи купил в магазине «М-Видео» стиральную машину. При установке пермяк обнаружил, что машина бракованная и потребовал замены, но продавец не стал заменять товар. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у магазина более 300 тысяч рублей.

«В феврале 2023 года пермяк купил стиральную машину за 68,5 тысяч рублей. подключая машину, он понял, что не работает одна из сенсорных кнопок. Тогда пермяк потребовал у продавца замены товара. Мужчина передал бракованную стиральную машину в магазин, но новую ему не привезли. Тогда покупатель обратился в Губахинский городской суд», — говорится на сайте краевого суда.

В суде мужчина доказал, что остался и без стиральной машины, и без денег. Пермяк потребовал у магазина неустойку. Суд расторг договор купли-продажи и обязал «М-Видео» выплатить покупателю 323 тысячи рублей. Продавец пытался обжаловать решение первой инстанции, но Пермский краевой суд оставил решение в силе.

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Житель Губахи купил в магазине «М-Видео» стиральную машину. При установке пермяк обнаружил, что машина бракованная и потребовал замены, но продавец не стал заменять товар. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у магазина более 300 тысяч рублей. «В феврале 2023 года пермяк купил стиральную машину за 68,5 тысяч рублей. подключая машину, он понял, что не работает одна из сенсорных кнопок. Тогда пермяк потребовал у продавца замены товара. Мужчина передал бракованную стиральную машину в магазин, но новую ему не привезли. Тогда покупатель обратился в Губахинский городской суд», — говорится на сайте краевого суда. В суде мужчина доказал, что остался и без стиральной машины, и без денег. Пермяк потребовал у магазина неустойку. Суд расторг договор купли-продажи и обязал «М-Видео» выплатить покупателю 323 тысячи рублей. Продавец пытался обжаловать решение первой инстанции, но Пермский краевой суд оставил решение в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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