Врачи Нижневартовска спасли пациента от рака толстой кишки

Хирурги из Нижневартовска удалили опухоль в толстой кишке пациента без надрезов

01 февраля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Врачи Нижневартовской ОКБ удалили опухоль с помощью эндоскопа и без надрезов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Хирурги Нижневартовской окружной клинической больницы провели сложную операцию по удалению новообразования в толстой кишке пациента. Злокачественную опухоль на ранней стадии иссекли с помощью эндоскопа, сохранив целостность органа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая размеры образования — 15 мм в диаметре, врачи решили выполнить эндоскопическую подслизистую диссекцию пораженных участков. <…> Диссекция в подслизистом слое позволяет убрать новообразование на ранних стадиях радикально, то есть с захватом здоровых тканей, избежав тем самым открытого хирургического вмешательства», — пояснили в депздраве. Такой метод позволяет работать в слоях стенки кишки без нарушения ее целостности. На данный момент более 37 тысяч жителей Югры состоят на учете у онкологов. Самые частые диагнозы в 2023 году у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак кожи. Ранее URA.RU писало о том, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика.

Хирурги Нижневартовской окружной клинической больницы провели сложную операцию по удалению новообразования в толстой кишке пациента. Злокачественную опухоль на ранней стадии иссекли с помощью эндоскопа, сохранив целостность органа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая размеры образования — 15 мм в диаметре, врачи решили выполнить эндоскопическую подслизистую диссекцию пораженных участков. <…> Диссекция в подслизистом слое позволяет убрать новообразование на ранних стадиях радикально, то есть с захватом здоровых тканей, избежав тем самым открытого хирургического вмешательства», — пояснили в депздраве. Такой метод позволяет работать в слоях стенки кишки без нарушения ее целостности. На данный момент более 37 тысяч жителей Югры состоят на учете у онкологов. Самые частые диагнозы в 2023 году у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак кожи. Ранее URA.RU писало о том, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика.