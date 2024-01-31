31 января 2024

Врачи Нижневартовска спасли пациента от рака толстой кишки

Хирурги из Нижневартовска удалили опухоль в толстой кишке пациента без надрезов
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Нижневартовской ОКБ удалили опухоль с помощью эндоскопа и без надрезов Фото:

Хирурги Нижневартовской окружной клинической больницы провели сложную операцию по удалению новообразования в толстой кишке пациента. Злокачественную опухоль на ранней стадии иссекли с помощью эндоскопа, сохранив целостность органа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Учитывая размеры образования — 15 мм в диаметре, врачи решили выполнить эндоскопическую подслизистую диссекцию пораженных участков. <…> Диссекция в подслизистом слое позволяет убрать новообразование на ранних стадиях радикально, то есть с захватом здоровых тканей, избежав тем самым открытого хирургического вмешательства», — пояснили в депздраве. Такой метод позволяет работать в слоях стенки кишки без нарушения ее целостности.

На данный момент более 37 тысяч жителей Югры состоят на учете у онкологов. Самые частые диагнозы в 2023 году у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак кожи.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика.

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Хирурги Нижневартовской окружной клинической больницы провели сложную операцию по удалению новообразования в толстой кишке пациента. Злокачественную опухоль на ранней стадии иссекли с помощью эндоскопа, сохранив целостность органа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Учитывая размеры образования — 15 мм в диаметре, врачи решили выполнить эндоскопическую подслизистую диссекцию пораженных участков. <…> Диссекция в подслизистом слое позволяет убрать новообразование на ранних стадиях радикально, то есть с захватом здоровых тканей, избежав тем самым открытого хирургического вмешательства», — пояснили в депздраве. Такой метод позволяет работать в слоях стенки кишки без нарушения ее целостности. На данный момент более 37 тысяч жителей Югры состоят на учете у онкологов. Самые частые диагнозы в 2023 году у мужчин — рак предстательной железы, рак легкого и рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, рак толстого кишечника и рак кожи. Ранее URA.RU писало о том, что врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели сложнейшую операцию по реконструкции половых органов маленькому пациенту из Челябинска. Материал для пересадки хирурги взяли из слизистой щеки мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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