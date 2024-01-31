31 января 2024

В ХМАО бизнесмен помещен под домашний арест за фиктивную регистрацию 70 мигрантов

Предприниматель в Нижневартовске нелегально зарегистрировал 70 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен фиктивно зарегистрировал 70 мигрантов на территории Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске индивидуальный предприниматель помещен под домашний арест за фиктивную регистрацию 70 мигрантов. Силовики возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление личностей других участников преступной схемы», сообщает канал «Полиция Югры». По данным следствия, с марта 2022 года по ноябрь 2023-го бизнесмен вместе с подельниками нелегально зарегистрировал в Нижневартовске 70 иностранных граждан.

Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на семь лет и штраф до 500 тысяч рублей по статье 322 УК РФ «незаконное пересечение государственной границы». Полиция устанавливает личности других фигурантов.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами в регионе. Об этом Евгений Ботвинкин заявил на заседании коллегии УМВД.

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В Нижневартовске индивидуальный предприниматель помещен под домашний арест за фиктивную регистрацию 70 мигрантов. Силовики возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление личностей других участников преступной схемы», сообщает канал «Полиция Югры». По данным следствия, с марта 2022 года по ноябрь 2023-го бизнесмен вместе с подельниками нелегально зарегистрировал в Нижневартовске 70 иностранных граждан. Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на семь лет и штраф до 500 тысяч рублей по статье 322 УК РФ «незаконное пересечение государственной границы». Полиция устанавливает личности других фигурантов. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами в регионе. Об этом Евгений Ботвинкин заявил на заседании коллегии УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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