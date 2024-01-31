В ХМАО бизнесмен помещен под домашний арест за фиктивную регистрацию 70 мигрантов

В Нижневартовске индивидуальный предприниматель помещен под домашний арест за фиктивную регистрацию 70 мигрантов. Силовики возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление личностей других участников преступной схемы», сообщает канал «Полиция Югры». По данным следствия, с марта 2022 года по ноябрь 2023-го бизнесмен вместе с подельниками нелегально зарегистрировал в Нижневартовске 70 иностранных граждан.
Предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на семь лет и штраф до 500 тысяч рублей по статье 322 УК РФ «незаконное пересечение государственной границы». Полиция устанавливает личности других фигурантов.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами в регионе. Об этом Евгений Ботвинкин заявил на заседании коллегии УМВД.
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