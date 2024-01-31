31 января 2024

В ХМАО 18-летний парень женился на школьнице, чтобы избежать наказания за интим

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
Свадьба помогла избежать парню уголовного наказания Фото:

В Нягани 18-летний парень женился на школьнице и избежал уголовного преследования за половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Учитывая, что после совершения преступления подсудимый вступил в брак с потерпевшей, суд освободил подсудимого от назначенного наказания в виде обязательных работ на 300 часов», — сообщает пресс-служба. Парню вменялась 134 статья УК РФ «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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В Нягани 18-летний парень женился на школьнице и избежал уголовного преследования за половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба городского суда. «Учитывая, что после совершения преступления подсудимый вступил в брак с потерпевшей, суд освободил подсудимого от назначенного наказания в виде обязательных работ на 300 часов», — сообщает пресс-служба. Парню вменялась 134 статья УК РФ «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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