В ХМАО 18-летний парень женился на школьнице, чтобы избежать наказания за интим

Свадьба помогла избежать парню уголовного наказания
В Нягани 18-летний парень женился на школьнице и избежал уголовного преследования за половую связь с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
«Учитывая, что после совершения преступления подсудимый вступил в брак с потерпевшей, суд освободил подсудимого от назначенного наказания в виде обязательных работ на 300 часов», — сообщает пресс-служба. Парню вменялась 134 статья УК РФ «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
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