В Сети появилась информация об увольнении свердловского медиаменеджера из МТС

В Сети появилась информация об увольнении Игоря Мишина — основателя екатеринбургского «Четвертого канала» — с поста МТС. В самой компании URA.RU заявили, что это неправда. По словам представителя сотового оператора, Мишин сейчас курирует развитие онлайн-кинотеатра KION.
Об увольнении медиаменеджера днем 2 февраля написало РИА Новости в своем telegram-канале — со ссылкой на «представителя МТС». При этом на сайте агентства заметки по этому поводу нет — лишь опровержение от компании.
Игорь Мишин основал «Четвертый канал» в феврале 1991-го. Затем в разные годы он работал на Муз-ТВ, рок-канале A-One, «ТНТ». Высокий пост в МТС он занял в 2019 году.
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