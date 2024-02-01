01 февраля 2024

В Сети появилась информация об увольнении свердловского медиаменеджера из МТС

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Мишин. Интервью. Киноплекс в Парк Хаусе., мишин игорь
Игорь Мишин входит в руководство МТС с 2019 года Фото:

В Сети появилась информация об увольнении Игоря Мишина — основателя екатеринбургского «Четвертого канала» — с поста МТС. В самой компании URA.RU заявили, что это неправда. По словам представителя сотового оператора, Мишин сейчас курирует развитие онлайн-кинотеатра KION.

Об увольнении медиаменеджера днем 2 февраля написало РИА Новости в своем telegram-канале — со ссылкой на «представителя МТС». При этом на сайте агентства заметки по этому поводу нет — лишь опровержение от компании.

Игорь Мишин основал «Четвертый канал» в феврале 1991-го. Затем в разные годы он работал на Муз-ТВ, рок-канале A-One, «ТНТ». Высокий пост в МТС он занял в 2019 году.

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В Сети появилась информация об увольнении Игоря Мишина — основателя екатеринбургского «Четвертого канала» — с поста МТС. В самой компании URA.RU заявили, что это неправда. По словам представителя сотового оператора, Мишин сейчас курирует развитие онлайн-кинотеатра KION. Об увольнении медиаменеджера днем 2 февраля написало РИА Новости в своем telegram-канале — со ссылкой на «представителя МТС». При этом на сайте агентства заметки по этому поводу нет — лишь опровержение от компании. Игорь Мишин основал «Четвертый канал» в феврале 1991-го. Затем в разные годы он работал на Муз-ТВ, рок-канале A-One, «ТНТ». Высокий пост в МТС он занял в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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