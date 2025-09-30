Екатеринбургский зоопарк обвинили в растрате миллионов рублей

Счетная палата нашла ряд нарушений при проверке зоопарка Екатеринбурга
Счетная палата обвиняет зоопарк в нарушении выплаты зарплат
Руководство Екатеринбургского зоопарка допустило серьезные нарушения при расходовании бюджетных средств. К такому выводу пришла счетная палата города. Более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплаты всему коллективу, были направлены на увеличение выплат руководству. Еще 800 тысяч рублей потрачено на премии администрации, рассказали в telegram-канале ведомства.

«Более 3 миллионов рублей, выделенных на повышение зарплаты сотрудникам, пошли на увеличение зарплат руководства. 800 тысяч рублей направлены на выплаты премий руководству, свыше установленного максимального размера», — заявили в telegram-канале счетной палаты

Проверка также выявила другие нарушения. Счетная палата установила факты передачи коммерческим структурам: здания кафе, торгового павильона, подземной парковки и других активов общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Передача происходила без оценки рыночной стоимости, согласования с администрацией города и проведения обязательных конкурсных процедур. Кроме того, зоопарк заключил договоры на охрану по завышенным тарифам.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям зоопарка. Ответ будет опубликован, как только поступит.

