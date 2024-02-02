02 февраля 2024

Состояние мальчика, которого порезали в пермской школе, улучшилось

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Пермский минздрав раскрыл данные о состоянии мальчика, которого порезали в школе Фото:

Состояние мальчика, на которого с ножом напал одноклассник в пермской кадетской школе №1, улучшилось. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу пермского минздрава.

В Перми 24 января один из учащихся восьмого класса кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подросток находится в больнице.

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Состояние мальчика, на которого с ножом напал одноклассник в пермской кадетской школе №1, улучшилось. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу пермского минздрава. В Перми 24 января один из учащихся восьмого класса кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подросток находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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