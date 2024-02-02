Состояние мальчика, которого порезали в пермской школе, улучшилось

03 февраля 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Пермский минздрав раскрыл данные о состоянии мальчика, которого порезали в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние мальчика, на которого с ножом напал одноклассник в пермской кадетской школе №1, улучшилось. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу пермского минздрава. В Перми 24 января один из учащихся восьмого класса кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подросток находится в больнице.

Состояние мальчика, на которого с ножом напал одноклассник в пермской кадетской школе №1, улучшилось. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее он был в состоянии средней степени тяжести», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу пермского минздрава. В Перми 24 января один из учащихся восьмого класса кадетской школы №1 («Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова») напал с ножом на одноклассника. Подросток находится в больнице.