Скончался актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников

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Дмитрий Овчинников умер из-за продолжительной болезни Фото:

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни из-за продолжительной болезни. Об этом заявил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Овчинников был известен благодаря ролям в таких российских сериалах, как «Универ» и «Склифософский».

«После тяжелой, продолжительной болезни скончался солист „Геликон-оперы“, наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — сообщили в театре. Заявление опубликовано на официальном сайте учреждения.

Актер принял участие в съемках 48 картин. Он снимался в сериалах «Универ», «Молодежка», «Триггер», «Начальник разведки», «Склифосовский» и многих других.

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Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни из-за продолжительной болезни. Об этом заявил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Овчинников был известен благодаря ролям в таких российских сериалах, как «Универ» и «Склифософский». «После тяжелой, продолжительной болезни скончался солист „Геликон-оперы“, наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — сообщили в театре. Заявление опубликовано на официальном сайте учреждения. Актер принял участие в съемках 48 картин. Он снимался в сериалах «Универ», «Молодежка», «Триггер», «Начальник разведки», «Склифосовский» и многих других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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