Развлечения Знаменитости Скончался актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников 03 февраля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Дмитрий Овчинников умер из-за продолжительной болезни Фото: Нина Зотина / РИА Новости Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни из-за продолжительной болезни. Об этом заявил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Овчинников был известен благодаря ролям в таких российских сериалах, как «Универ» и «Склифософский». «После тяжелой, продолжительной болезни скончался солист „Геликон-оперы“, наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — сообщили в театре. Заявление опубликовано на официальном сайте учреждения. Актер принял участие в съемках 48 картин. Он снимался в сериалах «Универ», «Молодежка», «Триггер», «Начальник разведки», «Склифосовский» и многих других. Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни из-за продолжительной болезни. Об этом заявил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Овчинников был известен благодаря ролям в таких российских сериалах, как «Универ» и «Склифософский». «После тяжелой, продолжительной болезни скончался солист „Геликон-оперы“, наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», — сообщили в театре. Заявление опубликовано на официальном сайте учреждения. Актер принял участие в съемках 48 картин. Он снимался в сериалах «Универ», «Молодежка», «Триггер», «Начальник разведки», «Склифосовский» и многих других. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям