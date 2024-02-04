Скандальные ледовые городки в ХМАО закрыли из-за опасных горок

05 февраля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ледовые городки закрыли из-за недостатков, обнаруженных в конструкции детских горок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ледовые городки Нефтеюганска (ХМАО) закрыли из-за брака, допущенного подрядчиком при строительстве детских горок. До 12 февраля строители обязаны устранить недостатки. Об этом агентству URA.RU сообщили в администрации города. «О завершении работ в полном объеме, подрядчик сообщил 23.01.2024. При приемке выполненных работ муниципальным заказчиком и проверке на предмет соответствия техническому заданию, выявлено, что ледовые горки в составе ледовых городков, имеют недостатки, не позволяющие эксплуатировать ледовые горки до исправления выявленных недостатков», — пояснили в департаменте ЖКХ Нефтеюганска. По данным администрации города, компания «Промжилсервис» должна была выполнить необходимые работы до 15 декабря, однако из-за погодных условий срок сдачи объекта затянулся более чем на месяц. Если до 12 февраля подрядчик не исправит нарушения в конструкции горок, мэрия Нефтеюганска откажется от исполнения муниципального контракта. На время исправления недостатков, проблемные объекты будут закрыты для отдыхающих. На строительство городков к Новому году мэрия потратила 18 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Нефтеюганска пожаловались на закрытый ледовый городок. Они сообщили, что в выходные детей не пускали кататься с горок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ледовые городки Нефтеюганска (ХМАО) закрыли из-за брака, допущенного подрядчиком при строительстве детских горок. До 12 февраля строители обязаны устранить недостатки. Об этом агентству URA.RU сообщили в администрации города. «О завершении работ в полном объеме, подрядчик сообщил 23.01.2024. При приемке выполненных работ муниципальным заказчиком и проверке на предмет соответствия техническому заданию, выявлено, что ледовые горки в составе ледовых городков, имеют недостатки, не позволяющие эксплуатировать ледовые горки до исправления выявленных недостатков», — пояснили в департаменте ЖКХ Нефтеюганска. По данным администрации города, компания «Промжилсервис» должна была выполнить необходимые работы до 15 декабря, однако из-за погодных условий срок сдачи объекта затянулся более чем на месяц. Если до 12 февраля подрядчик не исправит нарушения в конструкции горок, мэрия Нефтеюганска откажется от исполнения муниципального контракта. На время исправления недостатков, проблемные объекты будут закрыты для отдыхающих. На строительство городков к Новому году мэрия потратила 18 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Нефтеюганска пожаловались на закрытый ледовый городок. Они сообщили, что в выходные детей не пускали кататься с горок.