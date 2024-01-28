Жители Нефтеюганска (ХМАО) пожаловались на закрытый ледовый городок. На строительство городков к Новому году мэрия потратила 18 млн рублей. Нефтеюганцы сообщили, что в выходные детей не пускали кататься с горок.
«В выходной приехали в ледовый городок в 10-м микрорайоне, а он закрыт, вход перевязан ленточкой, детям запрещают играть на территории площадки. Приехали представители ЖКХ, общественного совета, говорят, что объект не был принят. Когда прокуратура уже займется этими вопросами, и все нормализуется в городе?!», — возмущаются горожане в видео, размещенном на странице «Это Юганск, детка!» в социальной сети «ВКонтакте»
Агентство направило в мэрию Нефтеюганска запрос с просьбой объяснить причины закрытия ледового городка. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA. RU писало, что мэрия Нефтеюганска потратит рекордную сумму на строительство ледовых городков. За 18 млн рублей планировалось построить семь ледовых городков.
Автор: Наталья Чукреева, страница «Это Юганск, детка!» в социальной сети «ВКонтакте»
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