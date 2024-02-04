04 февраля 2024

Министр образования Челябинской области ушла в отставку

Вместо Елены Коузовой челябинским минобром будет руководить Виталий Литке
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства при участии губернатора Челябинской области. Челябинск, микулик дмитрий, коузова елена
Елена Коузова сдает дела в челябинском минобре (фото из архива) Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Елена Коузова освобождена от должности исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области по собственному желанию. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе регионального правительства. Ведомство в том же статусе возглавит ее заместитель Виталий Литке.

«Сегодня последний рабочий день Елены Коузовой. Сфере образования она посвятила более 40 лет, из которых почти 20 — на муниципальной и государственной службе. И. о. министра образования и науки Челябинской области будет Виталий Литке, занимавший ранее должность замминистра», — пояснили в пресс-службе.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Елену Коузову за многолетнюю работу в команде правительства. По его решению, она награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

Коузова стала и. о. министра 14 июня 2023 года. Тогда ушел в отставку, чтобы стать врио ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, министр Александр Кузнецов. По данным URA.RU, Коузова также будет работать в педуниверситете.

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Елена Коузова освобождена от должности исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области по собственному желанию. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе регионального правительства. Ведомство в том же статусе возглавит ее заместитель Виталий Литке. «Сегодня последний рабочий день Елены Коузовой. Сфере образования она посвятила более 40 лет, из которых почти 20 — на муниципальной и государственной службе. И. о. министра образования и науки Челябинской области будет Виталий Литке, занимавший ранее должность замминистра», — пояснили в пресс-службе. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Елену Коузову за многолетнюю работу в команде правительства. По его решению, она награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Коузова стала и. о. министра 14 июня 2023 года. Тогда ушел в отставку, чтобы стать врио ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, министр Александр Кузнецов. По данным URA.RU, Коузова также будет работать в педуниверситете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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