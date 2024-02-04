Министр образования Челябинской области ушла в отставку

Вместо Елены Коузовой челябинским минобром будет руководить Виталий Литке

05 февраля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Елена Коузова сдает дела в челябинском минобре (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Елена Коузова освобождена от должности исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области по собственному желанию. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе регионального правительства. Ведомство в том же статусе возглавит ее заместитель Виталий Литке. «Сегодня последний рабочий день Елены Коузовой. Сфере образования она посвятила более 40 лет, из которых почти 20 — на муниципальной и государственной службе. И. о. министра образования и науки Челябинской области будет Виталий Литке, занимавший ранее должность замминистра», — пояснили в пресс-службе. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Елену Коузову за многолетнюю работу в команде правительства. По его решению, она награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Коузова стала и. о. министра 14 июня 2023 года. Тогда ушел в отставку, чтобы стать врио ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, министр Александр Кузнецов. По данным URA.RU, Коузова также будет работать в педуниверситете.

Елена Коузова освобождена от должности исполняющей обязанности министра образования и науки Челябинской области по собственному желанию. Об этом сообщили URA.RU 5 февраля в пресс-службе регионального правительства. Ведомство в том же статусе возглавит ее заместитель Виталий Литке. «Сегодня последний рабочий день Елены Коузовой. Сфере образования она посвятила более 40 лет, из которых почти 20 — на муниципальной и государственной службе. И. о. министра образования и науки Челябинской области будет Виталий Литке, занимавший ранее должность замминистра», — пояснили в пресс-службе. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Елену Коузову за многолетнюю работу в команде правительства. По его решению, она награждена медалью «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Коузова стала и. о. министра 14 июня 2023 года. Тогда ушел в отставку, чтобы стать врио ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, министр Александр Кузнецов. По данным URA.RU, Коузова также будет работать в педуниверситете.