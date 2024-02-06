Племянницы Рашникова отказались от иска к дочери челябинского экс-губернатора

07 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Сама тяжба между Рашниковыми и Дубровскими продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Племянницы председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Екатрина и Марина Рашниковы, отказались от требований к дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из сообщения Арбитражного суда Челябинской области. С детьми экс-главы региона, Анной и Александром Дубровскими, женщины судятся из-за акций компании «Профит», ранее принадлежавших их отцу. «В судебном заседании, состоявшемся 06 февраля, вынесена резолютивная часть решения: принять отказ Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны от исковых требований к ответчику Дубровской Анне Борисовне о признании акционерного соглашения недействительным. Производство по делу в указанной части прекратить», — пояснили в пресс-службе суда. Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать. В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории, эти процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Племянницы председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Екатрина и Марина Рашниковы, отказались от требований к дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из сообщения Арбитражного суда Челябинской области. С детьми экс-главы региона, Анной и Александром Дубровскими, женщины судятся из-за акций компании «Профит», ранее принадлежавших их отцу. «В судебном заседании, состоявшемся 06 февраля, вынесена резолютивная часть решения: принять отказ Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны от исковых требований к ответчику Дубровской Анне Борисовне о признании акционерного соглашения недействительным. Производство по делу в указанной части прекратить», — пояснили в пресс-службе суда. Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать. В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории, эти процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.