06 февраля 2024

Племянницы Рашникова отказались от иска к дочери челябинского экс-губернатора

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Сама тяжба между Рашниковыми и Дубровскими продолжается Фото:
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Племянницы председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Екатрина и Марина Рашниковы, отказались от требований к дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из сообщения Арбитражного суда Челябинской области. С детьми экс-главы региона, Анной и Александром Дубровскими, женщины судятся из-за акций компании «Профит», ранее принадлежавших их отцу.

«В судебном заседании, состоявшемся 06 февраля, вынесена резолютивная часть решения: принять отказ Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны от исковых требований к ответчику Дубровской Анне Борисовне о признании акционерного соглашения недействительным. Производство по делу в указанной части прекратить», — пояснили в пресс-службе суда.

Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать.

В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории, эти процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.

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Племянницы председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, Екатрина и Марина Рашниковы, отказались от требований к дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из сообщения Арбитражного суда Челябинской области. С детьми экс-главы региона, Анной и Александром Дубровскими, женщины судятся из-за акций компании «Профит», ранее принадлежавших их отцу. «В судебном заседании, состоявшемся 06 февраля, вынесена резолютивная часть решения: принять отказ Рашниковой Екатерины Сергеевны, Рашниковой Марины Сергеевны от исковых требований к ответчику Дубровской Анне Борисовне о признании акционерного соглашения недействительным. Производство по делу в указанной части прекратить», — пояснили в пресс-службе суда. Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать. В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории, эти процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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