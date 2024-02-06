После возбуждения уголовного дела на пятерых полицейских проверяют весь райотдел

В Перми проводится внеплановая проверка Свердловского районного отдела полиции. Это связано с тем, что ранее пятерых сотрудников этого отдела уличили в хранении наркотиков. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Генерал-майор полиции и руководитель пермского главка Алескандр Щеглов распорядился о проведении тщательной проверки отдела полиции Свердловского района. Проверяющие находятся на месте с понедельника, 5 февраля. Их интересует буквально каждый документ», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что проверка является следствием того, что в отношении пятерых сотрудников этого отдела возбуждены уголовные дела. Полицейские, занимающиеся контролем оборота наркотиков, имели тайник и хранили у себя запрещенные вещества.
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