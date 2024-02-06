06 февраля 2024

Пермь вошла в топ городов, где больше всего подешевели съемные «двушки»

В Перми цены на аренду двухкомнатных квартир снизились на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом, где был застрелен Владимир Таушанков. Екатеринбург, квартира, дом, таушанков владимир
В Перми можно снять «двушку» за 26,6 тысяч рублей Фото:

В январе 2024 года во многих городах России аренда квартир стала дешевле. Пермь вошла в топ-5 населенных пунктов, где больше всего снизились цены на съемные двухкомнатные квартиры. С декабря 2023 года по январь 2024 года их арендная ставка уменьшилась на 6%. Такие данные привели аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Двухкомнатные квартиры понизились в 43 городах. Стоимость предложения больше всего снизилась в Чебоксарах (—8,5%), Улан-Удэ (—6,9%), Астрахани (—6,5%), Кирове (—6%) и Перми (—6%)», — сказано в исследовании.

Уточняется, что в среднем двухкомнатную квартиру в Перми можно снять за 26,6 тысяч рублей в месяц. Если посмотреть другие варианты жилья, то «однушки» стаи дешевле на 2,4%. Их арендная ставка составляет 21,1 тысячу рублей. «Трешки» снизились в цене на 1%. За них придется заплатить 36 тысяч рублей. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что снижение цен связано с сезоном. У многих арендаторов в декабре 2023 года закончились договоры, поэтому квартиры освободились. Так так предложение увеличилось, цены стали ниже. Луценко добавил, что в ближайшее время цены на аренду жилья снова начнут расти.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на малогабаритные квартиры. Такой вид недвижимости покупают не только для жилья, но и для сдачи в аренду.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В январе 2024 года во многих городах России аренда квартир стала дешевле. Пермь вошла в топ-5 населенных пунктов, где больше всего снизились цены на съемные двухкомнатные квартиры. С декабря 2023 года по январь 2024 года их арендная ставка уменьшилась на 6%. Такие данные привели аналитики федерального портала «Мир квартир». «Двухкомнатные квартиры понизились в 43 городах. Стоимость предложения больше всего снизилась в Чебоксарах (—8,5%), Улан-Удэ (—6,9%), Астрахани (—6,5%), Кирове (—6%) и Перми (—6%)», — сказано в исследовании. Уточняется, что в среднем двухкомнатную квартиру в Перми можно снять за 26,6 тысяч рублей в месяц. Если посмотреть другие варианты жилья, то «однушки» стаи дешевле на 2,4%. Их арендная ставка составляет 21,1 тысячу рублей. «Трешки» снизились в цене на 1%. За них придется заплатить 36 тысяч рублей. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что снижение цен связано с сезоном. У многих арендаторов в декабре 2023 года закончились договоры, поэтому квартиры освободились. Так так предложение увеличилось, цены стали ниже. Луценко добавил, что в ближайшее время цены на аренду жилья снова начнут расти. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на малогабаритные квартиры. Такой вид недвижимости покупают не только для жилья, но и для сдачи в аренду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...