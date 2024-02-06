Пермь вошла в топ городов, где больше всего подешевели съемные «двушки»

В Перми цены на аренду двухкомнатных квартир снизились на 6%

07 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В Перми можно снять «двушку» за 26,6 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В январе 2024 года во многих городах России аренда квартир стала дешевле. Пермь вошла в топ-5 населенных пунктов, где больше всего снизились цены на съемные двухкомнатные квартиры. С декабря 2023 года по январь 2024 года их арендная ставка уменьшилась на 6%. Такие данные привели аналитики федерального портала «Мир квартир». «Двухкомнатные квартиры понизились в 43 городах. Стоимость предложения больше всего снизилась в Чебоксарах (—8,5%), Улан-Удэ (—6,9%), Астрахани (—6,5%), Кирове (—6%) и Перми (—6%)», — сказано в исследовании. Уточняется, что в среднем двухкомнатную квартиру в Перми можно снять за 26,6 тысяч рублей в месяц. Если посмотреть другие варианты жилья, то «однушки» стаи дешевле на 2,4%. Их арендная ставка составляет 21,1 тысячу рублей. «Трешки» снизились в цене на 1%. За них придется заплатить 36 тысяч рублей. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что снижение цен связано с сезоном. У многих арендаторов в декабре 2023 года закончились договоры, поэтому квартиры освободились. Так так предложение увеличилось, цены стали ниже. Луценко добавил, что в ближайшее время цены на аренду жилья снова начнут расти. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на малогабаритные квартиры. Такой вид недвижимости покупают не только для жилья, но и для сдачи в аренду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе 2024 года во многих городах России аренда квартир стала дешевле. Пермь вошла в топ-5 населенных пунктов, где больше всего снизились цены на съемные двухкомнатные квартиры. С декабря 2023 года по январь 2024 года их арендная ставка уменьшилась на 6%. Такие данные привели аналитики федерального портала «Мир квартир». «Двухкомнатные квартиры понизились в 43 городах. Стоимость предложения больше всего снизилась в Чебоксарах (—8,5%), Улан-Удэ (—6,9%), Астрахани (—6,5%), Кирове (—6%) и Перми (—6%)», — сказано в исследовании. Уточняется, что в среднем двухкомнатную квартиру в Перми можно снять за 26,6 тысяч рублей в месяц. Если посмотреть другие варианты жилья, то «однушки» стаи дешевле на 2,4%. Их арендная ставка составляет 21,1 тысячу рублей. «Трешки» снизились в цене на 1%. За них придется заплатить 36 тысяч рублей. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что снижение цен связано с сезоном. У многих арендаторов в декабре 2023 года закончились договоры, поэтому квартиры освободились. Так так предложение увеличилось, цены стали ниже. Луценко добавил, что в ближайшее время цены на аренду жилья снова начнут расти. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на малогабаритные квартиры. Такой вид недвижимости покупают не только для жилья, но и для сдачи в аренду.