В Челябинске подешевели съемные квартиры

07 февраля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

однушки и двушки сдаваемые в долгосрочную аренду, подешевели соответственно до 27 и 32 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске в январе 2004 года по сравнению с декабрем 2023 однокомнатные и двухкомнатные съемные квартиры, сдаваемые в долгосрочную аренду, подешевели соответственно до 27 и 32 тысяч рублей в месяц. При этом цена однокомнатных арендных квартир, напротив, поднялась до 20 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 стоимость двухкомнатных арендных квартир снизилась на 1,7% до 27 тысяч 294 рублей, трехкомнатных — на 1% до 32 тысяч 480 рублей. Однокомнатное съемное жилье в городе, напротив, подорожало на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей», — сообщается в исследовании, опубликованном на сайте «Мир квартир». Как отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в конце 2023 года, когда ставки на съемные квартиры бурно росли, помимо объективных факторов работал и сезонный: у многих арендаторов договора действовали до конца года, и немалая часть из них меняла жилье. Поэтому, помимо роста цен, наблюдалось и существенное сокращение предложения. На данный момент все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок, и арендное предложение пополнилось. В среднем по городам РФ однокомнатных квартир стало больше на 16%, двухкомнатных — на 12%, трехкомнатных — на 10%. При этом, по прогнозам экспертов, цены на аренду квартир в ближайшее время обязательно начнут расти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в январе 2004 года по сравнению с декабрем 2023 однокомнатные и двухкомнатные съемные квартиры, сдаваемые в долгосрочную аренду, подешевели соответственно до 27 и 32 тысяч рублей в месяц. При этом цена однокомнатных арендных квартир, напротив, поднялась до 20 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 стоимость двухкомнатных арендных квартир снизилась на 1,7% до 27 тысяч 294 рублей, трехкомнатных — на 1% до 32 тысяч 480 рублей. Однокомнатное съемное жилье в городе, напротив, подорожало на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей», — сообщается в исследовании, опубликованном на сайте «Мир квартир». Как отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в конце 2023 года, когда ставки на съемные квартиры бурно росли, помимо объективных факторов работал и сезонный: у многих арендаторов договора действовали до конца года, и немалая часть из них меняла жилье. Поэтому, помимо роста цен, наблюдалось и существенное сокращение предложения. На данный момент все освободившиеся квартиры снова вышли на рынок, и арендное предложение пополнилось. В среднем по городам РФ однокомнатных квартир стало больше на 16%, двухкомнатных — на 12%, трехкомнатных — на 10%. При этом, по прогнозам экспертов, цены на аренду квартир в ближайшее время обязательно начнут расти.