Власти ХМАО попросили Путина помиловать бойца СВО с судимостью

Солдат получил инвалидность в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Комиссия по помилованию ХМАО согласовала с губернатором Натальей Комаровой обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать судимого участника СВО. Как рассказал URA.RU председатель комиссии Александр Громут, все документы направлены в АП.

«Все документы [в отношении бойца СВО] направлены в администрацию Президента», — сообщил Громут. Ходатайство после одобрения комиссией подписывает губернатор Югры Наталья Комарова. Окончательное решение должен принять президент.

Источник, близкий к правительству округа, уточнил, что боец получил тяжелое ранение в бою и был уволен с военной службы по инвалидности. «У бойца не первая судимость. Он отбывал наказание в ИК-15. Характеризовался положительно, имел несколько поощрений. Если Путин не поддержит ходатайство, судимость будет снята только в 2026 году. Статья не „тяжелая“ — причинение легкого вреда здоровью, хулиганство. Поэтому, в целом, шансы на помилование у него есть», — уточнил инсайдер.

По словам югорского уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой, которая также принимала участие в голосовании по этому вопросу, комиссия приняла во внимание характер и степень общественной опасности, а также боевые заслуги бойца, получившего инвалидность. Омбудсмен добавила, что будет поддерживать бойца и посодействует ему в получении выплат. «Сейчас, по возвращении из зоны СВО, он начал заниматься волонтерской деятельность. В этом ему помогает супруга», — добавила Стребкова.