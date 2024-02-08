08 февраля 2024

В Карталах мама погибшего в Чечне бойца направила выплаты на СВО

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Выплаты на погибших в Чечне солдат направлены на помощь СВО Фото:
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Мама погибшего в Чечне бойца из Карталинского района Челябинской области решила направить его выплату в благотворительный фонд для помощи ребятам, находящимся на спецоперации. Также она ежемесячно перечисляет часть своей зарплаты.

«Я приняла решение до окончания спецоперации отдавать и выплату, которую получаю за сына, погибшего в Чечне», — цитирует слова Светланы Гаврилковой telegram-канал «Карталинская новь». Эти средства получат больцы СВО в качестве помощи для приобретения необходимых вещей, лекарств и техники.

Ранее мобилизованные бойцы из Карталинского района в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины.

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Мама погибшего в Чечне бойца из Карталинского района Челябинской области решила направить его выплату в благотворительный фонд для помощи ребятам, находящимся на спецоперации. Также она ежемесячно перечисляет часть своей зарплаты. «Я приняла решение до окончания спецоперации отдавать и выплату, которую получаю за сына, погибшего в Чечне», — цитирует слова Светланы Гаврилковой telegram-канал «Карталинская новь». Эти средства получат больцы СВО в качестве помощи для приобретения необходимых вещей, лекарств и техники. Ранее мобилизованные бойцы из Карталинского района в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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