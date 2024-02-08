В Карталах мама погибшего в Чечне бойца направила выплаты на СВО

Мама погибшего в Чечне бойца из Карталинского района Челябинской области решила направить его выплату в благотворительный фонд для помощи ребятам, находящимся на спецоперации. Также она ежемесячно перечисляет часть своей зарплаты.
«Я приняла решение до окончания спецоперации отдавать и выплату, которую получаю за сына, погибшего в Чечне», — цитирует слова Светланы Гаврилковой telegram-канал «Карталинская новь». Эти средства получат больцы СВО в качестве помощи для приобретения необходимых вещей, лекарств и техники.
Ранее мобилизованные бойцы из Карталинского района в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины.
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