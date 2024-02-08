08 февраля 2024

Полпред Якушев проводил уральских спортсменов на путинские «Игры будущего». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На встрече с Владимиром Якушевым был и Иван Штырков — тренер одной из команд
На встрече с Владимиром Якушевым был и Иван Штырков — тренер одной из команд Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с участниками соревнований «Игры будущего», которые проводят по поручению президента Владимира Путина. Спортсменам предстоит сразиться как в реальном, так и виртуальном мире в дисциплине фиджитал-единоборства, говорится на сайте полпредства.

«Через несколько дней вы отправитесь на уникальные соревнования „Игры Будущего“, которые пройдут в Казани. Впервые в истории классические виды спорта соединят с виртуальной и дополненной реальностью», — отметил Якушев.

На встрече с ним были две команды — Gamers of future и RCC. На «Играх будущего» им нужно будет сразиться в Mortal Kombat 11 и провести реальный бой по правилам Союза ММА России.

Тренером команды Gamers of future является известный уральский боец Иван Штырков. «Мы уже несколько месяцев активно готовимся к турниру. Тренировки проходят в Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК. Для нас специально собрали игровую зону, где ребята могут набраться опыта в виртуальных схватках. Некоторые впервые взяли джойстик в руки, поэтому приходится играть по несколько часов в сутки», — рассказал он.

В списке участников — спортсмены из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Всего же будут команды из 100 стран. «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля до 3 марта 2024 года.

На «Игры будущего» от УрФО поедут две команды
На «Игры будущего» от УрФО поедут две команды
Фото:
Тренер команды Gamers of future — Иван Штырков
Тренер команды Gamers of future — Иван Штырков
Фото:
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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с участниками соревнований «Игры будущего», которые проводят по поручению президента Владимира Путина. Спортсменам предстоит сразиться как в реальном, так и виртуальном мире в дисциплине фиджитал-единоборства, говорится на сайте полпредства. «Через несколько дней вы отправитесь на уникальные соревнования „Игры Будущего“, которые пройдут в Казани. Впервые в истории классические виды спорта соединят с виртуальной и дополненной реальностью», — отметил Якушев. На встрече с ним были две команды — Gamers of future и RCC. На «Играх будущего» им нужно будет сразиться в Mortal Kombat 11 и провести реальный бой по правилам Союза ММА России. Тренером команды Gamers of future является известный уральский боец Иван Штырков. «Мы уже несколько месяцев активно готовимся к турниру. Тренировки проходят в Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК. Для нас специально собрали игровую зону, где ребята могут набраться опыта в виртуальных схватках. Некоторые впервые взяли джойстик в руки, поэтому приходится играть по несколько часов в сутки», — рассказал он. В списке участников — спортсмены из Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Всего же будут команды из 100 стран. «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля до 3 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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