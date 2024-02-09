Мишустин отметил заместителя главного налоговика УрФО

Председатель правительства России Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника РФ первого класса заместителю начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Уральскому федеральному округу (УрФО) Галине Ким. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.
«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации… государственного советника первого класса… Ким Галине Анатольевне, заместителю начальника Межрегиональной инспекции ФНС по УрФО», — отмечается в распоряжении правительства РФ, подписанном председателем Михаилом Мишустиным.
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