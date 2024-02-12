В Губахе предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих

12 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Швейной фабрике в Губахе, которая отшивает чехлы для касок, требуются сотрудники Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО. «Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей». Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи. URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб. Николаю Лазейкину показали продукцию, которую производит ООО «ШВЕЯ» Фото: страница Николая Лазейкина в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/nvlazeikin

В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО. «Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей». Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи. URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб.