В Губахе предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих

В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО.
«Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей».
Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи.
URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб.
Николаю Лазейкину показали продукцию, которую производит ООО «ШВЕЯ»
Фото: страница Николая Лазейкина в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/nvlazeikin
В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО. «Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей». Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи. URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб.