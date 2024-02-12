В Губахе предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих

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Швейной фабрике в Губахе, которая отшивает чехлы для касок, требуются сотрудники Фото:

В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО.

«Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей».

Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи.

URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб.

Николаю Лазейкину показали продукцию, которую производит ООО «ШВЕЯ»
Николаю Лазейкину показали продукцию, которую производит ООО «ШВЕЯ»
Фото:

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В городе Губаха Пермского края, фабрике «ШВЕЯ» и предприятию «Сириус», которые выполняют гособоронзаказ, не хватает рабочих рук. Об этом в соцсети «ВКонтакте рассказал глава Губахинского округа Николай Лазейкин, побывавший на производстве двух ООО. «Выполнение гособоронзаказа является для ООО „ШВЕЯ“ и ООО „Сириус“ первоочередной, но не единственной задачей. Много продукции идет для гражданских нужд, это и спецодежда для предприятий и различные комплектующие для средств связи. Обсудили насущные проблемы, самая главная, это нехватка кадров», — написал в соцсети Лазейкин, пообещав «поддержать предприятия в реализации поставленных перед ними целей». Фабрика «ШВЕЯ» производит чехлы для касок и бронежилетов, маскирующие комбинезоны, разгрузочные рюкзаки и другую продукцию. Предприятие «Сириус» проектирует, разрабатывает и производит коммуникационное оборудование, элементы электронной аппаратуры и программное обеспечение для аппаратуры связи. URA.RU рассказывало, что с нехваткой швей столкнулось ранее пермское ЗАО «Кираса». Предприятие производит индивидуальные средства бронезащиты, а также экипировку для нужд Минобороны РФ, силовых ведомств и охранных служб.
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Ссылки по теме
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