Байден не поддержал отставку главы Пентагона

12 февраля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Байден не обеспокоен неспособностью Остина выполнять свои обязанности Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден не поддерживает отставку главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Совсем нет», — сказал Кирби на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина выполнять свои обязанности и поддерживает ли его увольнение. Ллойд Остин вновь оказался в больнице, и теперь полномочия главы Пентагона исполняет его заместитель. Ранее Ости уже был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Известно, что шеф Пентагона борется с раком простаты.

Президент США Джо Байден не поддерживает отставку главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Совсем нет», — сказал Кирби на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина выполнять свои обязанности и поддерживает ли его увольнение. Ллойд Остин вновь оказался в больнице, и теперь полномочия главы Пентагона исполняет его заместитель. Ранее Ости уже был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Известно, что шеф Пентагона борется с раком простаты.