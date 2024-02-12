12 февраля 2024

Байден не поддержал отставку главы Пентагона

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден не обеспокоен неспособностью Остина выполнять свои обязанности Фото:

Президент США Джо Байден не поддерживает отставку главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Совсем нет», — сказал Кирби на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина выполнять свои обязанности и поддерживает ли его увольнение.

Ллойд Остин вновь оказался в больнице, и теперь полномочия главы Пентагона исполняет его заместитель. Ранее Ости уже был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Известно, что шеф Пентагона борется с раком простаты.

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Президент США Джо Байден не поддерживает отставку главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Совсем нет», — сказал Кирби на брифинге. Так он ответил на вопрос журналистов, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина выполнять свои обязанности и поддерживает ли его увольнение. Ллойд Остин вновь оказался в больнице, и теперь полномочия главы Пентагона исполняет его заместитель. Ранее Ости уже был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Известно, что шеф Пентагона борется с раком простаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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