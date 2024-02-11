11 февраля 2024

Шеф Пентагона, который попал в больницу, передал свои полномочия заму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации. Об этом сообщило ведомство.

«Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю», — рассказали в ведомстве. Глава Пентагона сделал это в связи с госпитализацией.

Глава американского военного ведомства уже попадал в больницу. Тогда это было связано с осложнением после медицинской процедуры, передает телеканал 360. В этот раз Ллойд Остин был госпитализирован из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. В ведомстве отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации. Об этом сообщило ведомство. «Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю», — рассказали в ведомстве. Глава Пентагона сделал это в связи с госпитализацией. Глава американского военного ведомства уже попадал в больницу. Тогда это было связано с осложнением после медицинской процедуры, передает телеканал 360. В этот раз Ллойд Остин был госпитализирован из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. В ведомстве отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...