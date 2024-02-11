Шеф Пентагона, который попал в больницу, передал свои полномочия заму

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован
Глава Пентагона Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю из-за госпитализации. Об этом сообщило ведомство.
«Ллойд Остин передал свои полномочия заместителю», — рассказали в ведомстве. Глава Пентагона сделал это в связи с госпитализацией.
Глава американского военного ведомства уже попадал в больницу. Тогда это было связано с осложнением после медицинской процедуры, передает телеканал 360. В этот раз Ллойд Остин был госпитализирован из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. В ведомстве отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.
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