В центре Екатеринбурга выставили на продажу офис уральского банка

13 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Офис банка УБРиР переехал в здание напротив старого места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на Малышева, 84, выставлен на продажу бывший офис Уральского банка реконструкции и развития за 90 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка. «Дополнительный офис УБРиР в декабре переехал в более просторное помещение в БЦ „Высоцкий“ по адресу Малышева, 53, которое находится в шаговой доступности от прежнего отделения банка. Сейчас банк ищет покупателя на помещение в доме по адресу Малышева, 84», — говорится в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в центре Екатеринбурга уже в четвертый раз продают бывший офис банка «Открытие». Здание на Горького, 45, общей площадью 1138,3 квадратных метра продают за 78,6 миллионов рублей.

В Екатеринбурге на Малышева, 84, выставлен на продажу бывший офис Уральского банка реконструкции и развития за 90 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка. «Дополнительный офис УБРиР в декабре переехал в более просторное помещение в БЦ „Высоцкий“ по адресу Малышева, 53, которое находится в шаговой доступности от прежнего отделения банка. Сейчас банк ищет покупателя на помещение в доме по адресу Малышева, 84», — говорится в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в центре Екатеринбурга уже в четвертый раз продают бывший офис банка «Открытие». Здание на Горького, 45, общей площадью 1138,3 квадратных метра продают за 78,6 миллионов рублей.