В центре Екатеринбурга выставили на продажу офис уральского банка

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Банки. Екатеринбург, убрир, уральский банк реконструкции и развития
Офис банка УБРиР переехал в здание напротив старого места Фото:

В Екатеринбурге на Малышева, 84, выставлен на продажу бывший офис Уральского банка реконструкции и развития за 90 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка.

«Дополнительный офис УБРиР в декабре переехал в более просторное помещение в БЦ „Высоцкий“ по адресу Малышева, 53, которое находится в шаговой доступности от прежнего отделения банка. Сейчас банк ищет покупателя на помещение в доме по адресу Малышева, 84», — говорится в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что в центре Екатеринбурга уже в четвертый раз продают бывший офис банка «Открытие». Здание на Горького, 45, общей площадью 1138,3 квадратных метра продают за 78,6 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге на Малышева, 84, выставлен на продажу бывший офис Уральского банка реконструкции и развития за 90 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка. «Дополнительный офис УБРиР в декабре переехал в более просторное помещение в БЦ „Высоцкий“ по адресу Малышева, 53, которое находится в шаговой доступности от прежнего отделения банка. Сейчас банк ищет покупателя на помещение в доме по адресу Малышева, 84», — говорится в сообщении. Ранее агентство сообщало, что в центре Екатеринбурга уже в четвертый раз продают бывший офис банка «Открытие». Здание на Горького, 45, общей площадью 1138,3 квадратных метра продают за 78,6 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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