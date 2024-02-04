04 февраля 2024

В центре Екатеринбурга в четвертый раз продают бывший офис федерального банка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограбление банка "Открытие" Малышева, 128 Екатеринбург
Здание на Горького, 45 не могут продать с зимы 2022 года (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание на Горького, 45, где раньше размещался офис банка «Открытие». Впервые информация о продаже появилась в январе 2022 года, с этого момента объявление о торгах публиковали четыре раза. Информация появилась на сайте «Торги.ру».

«Офисное здание банка „Открытие“. 1138,3 квадратных метра за 78,6 млн рублей», — написано в сообщении. Также в объявлении указано, что торги закончатся 4 марта.

Здание состоит из двух этажей и цокольного помещения, больше подробностей продавец не раскрывает. За время продажи первоначальная цена все время менялась. Самая высокая стоимость продажи офисного здания была в апреле 2022 года — 91,2 млн рублей.

В центре Екатеринбурга не могут продать бывший офис банка «Открытие»
В центре Екатеринбурга не могут продать бывший офис банка «Открытие»
Фото:

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В Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание на Горького, 45, где раньше размещался офис банка «Открытие». Впервые информация о продаже появилась в январе 2022 года, с этого момента объявление о торгах публиковали четыре раза. Информация появилась на сайте «Торги.ру». «Офисное здание банка „Открытие“. 1138,3 квадратных метра за 78,6 млн рублей», — написано в сообщении. Также в объявлении указано, что торги закончатся 4 марта. Здание состоит из двух этажей и цокольного помещения, больше подробностей продавец не раскрывает. За время продажи первоначальная цена все время менялась. Самая высокая стоимость продажи офисного здания была в апреле 2022 года — 91,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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