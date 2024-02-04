В Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание на Горького, 45, где раньше размещался офис банка «Открытие». Впервые информация о продаже появилась в январе 2022 года, с этого момента объявление о торгах публиковали четыре раза. Информация появилась на сайте «Торги.ру».
«Офисное здание банка „Открытие“. 1138,3 квадратных метра за 78,6 млн рублей», — написано в сообщении. Также в объявлении указано, что торги закончатся 4 марта.
Здание состоит из двух этажей и цокольного помещения, больше подробностей продавец не раскрывает. За время продажи первоначальная цена все время менялась. Самая высокая стоимость продажи офисного здания была в апреле 2022 года — 91,2 млн рублей.
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