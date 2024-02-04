В центре Екатеринбурга в четвертый раз продают бывший офис федерального банка. Фото

05 февраля 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Здание на Горького, 45 не могут продать с зимы 2022 года (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание на Горького, 45, где раньше размещался офис банка «Открытие». Впервые информация о продаже появилась в январе 2022 года, с этого момента объявление о торгах публиковали четыре раза. Информация появилась на сайте «Торги.ру». «Офисное здание банка „Открытие“. 1138,3 квадратных метра за 78,6 млн рублей», — написано в сообщении. Также в объявлении указано, что торги закончатся 4 марта. Здание состоит из двух этажей и цокольного помещения, больше подробностей продавец не раскрывает. За время продажи первоначальная цена все время менялась. Самая высокая стоимость продажи офисного здания была в апреле 2022 года — 91,2 млн рублей. В центре Екатеринбурга не могут продать бывший офис банка «Открытие» Фото: telegram-канал «Торги-ру. Екатеринбург и Свердловская область»

В Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание на Горького, 45, где раньше размещался офис банка «Открытие». Впервые информация о продаже появилась в январе 2022 года, с этого момента объявление о торгах публиковали четыре раза. Информация появилась на сайте «Торги.ру». «Офисное здание банка „Открытие“. 1138,3 квадратных метра за 78,6 млн рублей», — написано в сообщении. Также в объявлении указано, что торги закончатся 4 марта. Здание состоит из двух этажей и цокольного помещения, больше подробностей продавец не раскрывает. За время продажи первоначальная цена все время менялась. Самая высокая стоимость продажи офисного здания была в апреле 2022 года — 91,2 млн рублей.