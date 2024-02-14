В Перми нашли мужчину, пропавшего три месяца назад

Мужчина не хотел общаться с семьей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми завершились поиски 34-летнего Ивана Вяткина. Мужчина уехал в Пермь в октябре 2023 года на заработки и пропал.

«13 февраля сестре Ивана Вяткина позвонили из поискового отряда „ЛизаАлерт“ и сообщили, что ее брат находится в полицейском участке. Сейчас все хорошо», — пишет 59.ru со ссылкой на сестру.

Уточняется, что мужчина приехал в Пермь из Красновишерска. Позвонил сестре и сообщил, что на работу его отвезут на машине. После этого он перестал выходить на связь. Оказалось, что Вяткин снял квартиру в микрорайоне Крохалева, а телефон потерял. Он не хотел общаться с родственниками, поэтому не поехал в гости к сестре.