В Перми нашли мужчину, пропавшего три месяца назад

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Темный переулок. Тюмень, наркоман, преступник, мужчина, темный переулок
Мужчина не хотел общаться с семьей Фото:

В Перми завершились поиски 34-летнего Ивана Вяткина. Мужчина уехал в Пермь в октябре 2023 года на заработки и пропал.

«13 февраля сестре Ивана Вяткина позвонили из поискового отряда „ЛизаАлерт“ и сообщили, что ее брат находится в полицейском участке. Сейчас все хорошо», — пишет 59.ru со ссылкой на сестру.

Уточняется, что мужчина приехал в Пермь из Красновишерска. Позвонил сестре и сообщил, что на работу его отвезут на машине. После этого он перестал выходить на связь. Оказалось, что Вяткин снял квартиру в микрорайоне Крохалева, а телефон потерял. Он не хотел общаться с родственниками, поэтому не поехал в гости к сестре.

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В Перми завершились поиски 34-летнего Ивана Вяткина. Мужчина уехал в Пермь в октябре 2023 года на заработки и пропал. «13 февраля сестре Ивана Вяткина позвонили из поискового отряда „ЛизаАлерт“ и сообщили, что ее брат находится в полицейском участке. Сейчас все хорошо», — пишет 59.ru со ссылкой на сестру. Уточняется, что мужчина приехал в Пермь из Красновишерска. Позвонил сестре и сообщил, что на работу его отвезут на машине. После этого он перестал выходить на связь. Оказалось, что Вяткин снял квартиру в микрорайоне Крохалева, а телефон потерял. Он не хотел общаться с родственниками, поэтому не поехал в гости к сестре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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