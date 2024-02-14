К Екатеринбургу подлетел правительственный спецборт. Скрин

15 февраля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

На то, что это спецборт, указывает отсутствие пункта назначения (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина К Екатеринбургу подлетел борт специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из аэропорта Внуково в 8:22 по московскому времени. Последний раз на онлайн-карте он был под Екатеринбургом — в 12:15. В регионе ждут президента Владимира Путина. О его возможной поездке в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике главы государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. URA.RU собирает всю информацию о возможном визите российского лидера в онлайн-трансляции. Скрин: Flightradar24 Скрин: Flightradar24

К Екатеринбургу подлетел борт специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из аэропорта Внуково в 8:22 по московскому времени. Последний раз на онлайн-карте он был под Екатеринбургом — в 12:15. В регионе ждут президента Владимира Путина. О его возможной поездке в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике главы государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. URA.RU собирает всю информацию о возможном визите российского лидера в онлайн-трансляции.