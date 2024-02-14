К Екатеринбургу подлетел борт специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из аэропорта Внуково в 8:22 по московскому времени. Последний раз на онлайн-карте он был под Екатеринбургом — в 12:15.
В регионе ждут президента Владимира Путина. О его возможной поездке в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике главы государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. URA.RU собирает всю информацию о возможном визите российского лидера в онлайн-трансляции.
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