14 февраля 2024

К Екатеринбургу подлетел правительственный спецборт. Скрин

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе
На то, что это спецборт, указывает отсутствие пункта назначения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ждут Владимира Путина

К Екатеринбургу подлетел борт специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из аэропорта Внуково в 8:22 по московскому времени. Последний раз на онлайн-карте он был под Екатеринбургом — в 12:15.

В регионе ждут президента Владимира Путина. О его возможной поездке в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике главы государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. URA.RU собирает всю информацию о возможном визите российского лидера в онлайн-трансляции.

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К Екатеринбургу подлетел борт специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Специальный авиаотряд, который обеспечивает перевозку первых лиц государства, вылетел из аэропорта Внуково в 8:22 по московскому времени. Последний раз на онлайн-карте он был под Екатеринбургом — в 12:15. В регионе ждут президента Владимира Путина. О его возможной поездке в Свердловскую область URA.RU сообщило 7 февраля. При этом еще конце января агентство рассказывало, что в предварительном графике главы государства, помимо Екатеринбурга, Нижний Тагил и Верхняя Пышма. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. URA.RU собирает всю информацию о возможном визите российского лидера в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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