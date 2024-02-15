Аналитики раскрыли, в какие страны чаще всего приглашают жителей ХМАО на работу

HeadHunter: зарубежные компании ищут в ХМАО менеджеров и программистов

16 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Зарубежные компании ищут в ХМАО менеджеров и программистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зарубежные компании чаще всего приглашают на работу соискателей из Югры, которые размещают вакансии в сфере продаж, IT и искусства. Наибольший интерес к югорчанам проявляют работодатели из Казахстана, Беларуси, Турции. Статистику агентству URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «За 2023 год резюме жителей ХМАО получили более 2 тысяч приглашений на иностранные вакансии. Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%), программисты (11,4%), операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%)», — сообщили эксперты. Из стран, которые наиболее часто приглашали жителей ХМАО на работу, выделяется Казахстан. Оттуда поступило около 30% от всех зарубежных предложений. Также югорчане востребованы на рынке труда Беларуси, Грузии, Узбекистана и Турции. Ранее URA.RU писало о том, что бортпроводница из Нижневартовска раскрыла, как устроиться на прибыльную работу в зарубежную авиакомпанию топ-уровня. Для этого необходимо владеть английским языком, следить за внешним видом и уже на этапе интервью показать себя командным игроком.

Зарубежные компании чаще всего приглашают на работу соискателей из Югры, которые размещают вакансии в сфере продаж, IT и искусства. Наибольший интерес к югорчанам проявляют работодатели из Казахстана, Беларуси, Турции. Статистику агентству URA.RU предоставили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «За 2023 год резюме жителей ХМАО получили более 2 тысяч приглашений на иностранные вакансии. Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%), программисты (11,4%), операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%)», — сообщили эксперты. Из стран, которые наиболее часто приглашали жителей ХМАО на работу, выделяется Казахстан. Оттуда поступило около 30% от всех зарубежных предложений. Также югорчане востребованы на рынке труда Беларуси, Грузии, Узбекистана и Турции. Ранее URA.RU писало о том, что бортпроводница из Нижневартовска раскрыла, как устроиться на прибыльную работу в зарубежную авиакомпанию топ-уровня. Для этого необходимо владеть английским языком, следить за внешним видом и уже на этапе интервью показать себя командным игроком.