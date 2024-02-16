Синоптики объявили об окончании зимних морозов в ХМАО

Температура не будет опускаться ниже 20 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО пришла последняя зимняя неделя с морозами ниже 30 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Gismeteo.

Во всех крупных городах округа температура не будет опускаться ниже 20 градусов. В крупнейшем городе Югры Сургуте из оставшихся зимних дней самым холодным будет 18 февраля. После этого дневная температура не будет опускаться ниже 19 градусов. «Малооблачно. Без осадков. Температура днем: минус 23 — минус 26 градусов. Порывы ветра до 4 м/с», — указано на сайте.

В Нижневартовске 18 февраля также будет самым холодным днем. Температура опустится до -25 градусов. Со следующей недели придет потепление. По данным синоптиков Gismeteo, с середины следующей недели температура в округе не будет опускаться ниже -15 градусов, а к ее завершению поднимется до -10.

Ранее URA.RU сообщало, что на День святого Валентина ХМАО накрыли морозы. Температура опустилась до минус 30 градусов.