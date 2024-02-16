Синоптики объявили об окончании зимних морозов в ХМАО

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Холод в Кургане, холодно, зима, мороз
Температура не будет опускаться ниже 20 градусов Фото:

В ХМАО пришла последняя зимняя неделя с морозами ниже 30 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Gismeteo.

Во всех крупных городах округа температура не будет опускаться ниже 20 градусов. В крупнейшем городе Югры Сургуте из оставшихся зимних дней самым холодным будет 18 февраля. После этого дневная температура не будет опускаться ниже 19 градусов. «Малооблачно. Без осадков. Температура днем: минус 23 — минус 26 градусов. Порывы ветра до 4 м/с», — указано на сайте.

В Нижневартовске 18 февраля также будет самым холодным днем. Температура опустится до -25 градусов. Со следующей недели придет потепление. По данным синоптиков Gismeteo, с середины следующей недели температура в округе не будет опускаться ниже -15 градусов, а к ее завершению поднимется до -10.

Ранее URA.RU сообщало, что на День святого Валентина ХМАО накрыли морозы. Температура опустилась до минус 30 градусов.

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В ХМАО пришла последняя зимняя неделя с морозами ниже 30 градусов. Информация об этом опубликована на сайте Gismeteo. Во всех крупных городах округа температура не будет опускаться ниже 20 градусов. В крупнейшем городе Югры Сургуте из оставшихся зимних дней самым холодным будет 18 февраля. После этого дневная температура не будет опускаться ниже 19 градусов. «Малооблачно. Без осадков. Температура днем: минус 23 — минус 26 градусов. Порывы ветра до 4 м/с», — указано на сайте. В Нижневартовске 18 февраля также будет самым холодным днем. Температура опустится до -25 градусов. Со следующей недели придет потепление. По данным синоптиков Gismeteo, с середины следующей недели температура в округе не будет опускаться ниже -15 градусов, а к ее завершению поднимется до -10. Ранее URA.RU сообщало, что на День святого Валентина ХМАО накрыли морозы. Температура опустилась до минус 30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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